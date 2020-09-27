Крупный провайдер индексов FTSE Russell заявил, что с октября 2021 года добавит китайские государственные облигации в свой перечень мировых гособлигаций. Это повлечет приток средств на миллиарды долларов со стороны иностранных инвесторов.

Таким образом, Китай уже в третий раз войдет в основной глобальный индекс облигаций, пишет CNBC. Это происходит в момент, когда инвесторы пытаются увеличить свои доходы в условиях крайне низких процентных ставок.

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Большой объем капитала для Китая

Согласно оценкам нескольких инвесторов, после того, как гособлигации Китая появятся в индексе FTSE Russell, Китай получит около 100 миллиардов долларов.

Я считаю, что это еще одна веха в интернационализации Китая на его внутреннем финансовом рынке,

– утверждает Бен Пауэлл, главный инвестиционный стратег Азиатско-Тихоокеанского региона в BlackRock Investment Institute.

Эксперт также отметил, что 10-летние государственные облигации Китая приносят доходность в 3%, что является "очень высоким показателем в глобальном контексте".

Увеличение объема иностранных инвестиций

Рынок облигаций Китая, общая сумма которого колеблется в пределах 16 триллионов долларов, является вторым по величине в мире. Однако количество международных инвесторов в этом регионе не является достаточным.

Пен Гонгшенг, заместитель председателя Народного банка Китая и директор Государственного валютного управления заявил, что на конец августа иностранные инвесторы владели китайскими гособлигациям на 2,8 триллиона юаней (410,69 миллиарда долларов).

Власти Китая значительно улучшила инфраструктуру рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью, чтобы предоставить еще больше возможностей международным инвесторам,

– отметили представители FTSE Russell.

Среди таких улучшенных факторов являются:

повышение ликвидности на рынке облигаций;

возможность дополнительного выбора контрагентов при торговле иностранной валютой;

улучшение процессов расчетов после торговли.

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Присоединение китайских гособлигаций в FTSE Russell позволит привлечь еще больше денег от иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, повлияет на рост курса юаня, убеждены в гонконгской компании CSOP Asset Management.

Эксперты предприятия отметили, что китайский юань станет четвертой по величине валютой в индексе после доллара США, евро и японской иены.

Гособлигации Китая в международных индексах