Два американські кандидати у президенти відрізняються у своїх поглядах на податки, зелену енергетику, відносинах з Китаєм тощо. У що варто інвестувати, якщо виграє Джо Байден, читайте на Інвестиції 24.

Президентські вибори 3 листопада, де змагатимуться чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден, можуть мати суттєві наслідки для різних ринків, і інвестори вже намагаються визначити потенційних переможців та переможених, пише Investing.com.

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Аналітики вважають, що план Байдена щодо підвищення корпоративних податків може вплинути на прибутки компаній. Але вони очікують, що він підтримає інфраструктурні проєкти та відновлювані джерела енергії.

Тим часом другий термін Трампа може призвести до більших скорочень податків та поглибити дерегулювання, яке може принести користь енергетичному та фінансовому секторам, одночасно ризикуючи продовжувати напруженість у відносинах з Китаєм.

Куди варто інвестувати

Альтернативна енергетика

За адміністрації Байдена у США можуть більше розвивати зелену енергетику. Наприклад, розширення податкового кредиту сприятиме здорожчанню акцій таких компаній як Sunnova Energy International, SunPower та Corp and Enphase Energy.

Електромобілі

Акції Tesla продемонстрували значний ріст під час президенства Трампа. Проте деякі експерти вважають, що за президентства Байдена у компанії з'явиться ще більше місця для росту.

Байден запропонував нові податкові пільги, державні закупівлі та інші заходи, зокрема, на користь електромобілів,

– зазначив аналітик CFRA Гарет Нельсон.

Крім автовиробників вигоду від цього можуть отримати Aptiv, BorgWarner та Visteon, пише Нельсон.

Інфраструктура

Великий пакет витрат на інфраструктуру "може бути першим пріоритетом для адміністрації Байдена", за словами Райана Детріка, головного ринкового стратега LPL Financial.

Це б сприяло росту акцій AECOM, Jacobs Engineering Group та MasTec.

Відносини з Китаєм

Якщо Байден прийде до влади, то відносини США з Китаєм можуть покращитися, а це означатиме зняття тарифів, від чого виграють компанії експортери та імпортери.

JP Morgan до таких зарахував Procter & Gamble, Thermo Fisher та 3M.

Які шанси у Байдена

Наразі виборчу гонитву очолює Джо Байден із 49,5% голосів. За чинного президента Дональда Трампа готові віддати свої голоси 42,3% виборців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, опубліковані 24 вересня, повідомляє The Guardian.