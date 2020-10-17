Пошукова система Ecosia, створена німецькими фахівцями для підтримки екології у світі, інвестувала 1 мільйон фунтів стерлінгів у фінтех-стартап TreeCard, ставши власницею 20-відсоткової частки цієї компанії.

Ecosia підтримала ідею стартапу виготовляти дерев’яні платіжні картки, користувацькі витрати з яких направлятимуться на підтримку різних програм із відновлення лісу. Про це повідомляє Finextra.

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Дерев’яні платіжні картки TreeCard: що про них відомо

TreeCard надається разом із мобільним додатком, за допомогою якого користувачі можуть:

відслідковувати власні витрати;

розділяти рахунки між друзями;

відслідковувати, скільки дерев висадили за кошти, які вони витрачали на купівлю тих чи тих товарів.

Працюючи в мережі Mastercard і використовуючи внутрішні сервіси оброблення платежів від Synapse, TreeCard функціонує як повноцінна дебетова картка. Тобто це платіжний інструмент, прив’язаний до звичайного банківського рахунку користувача, із підтримкою безконтактних транзакцій та мобільних платежів.



Так виглядає дерев'яна платіжна картка / Фото TreeCard

Плани компаній

За словами співзасновника TreeCard Джеймі Коса, фінтех-стартап хоче залучити як мінімум 100 тисяч користувачів. За підрахунками компанії, саме така кількість клієнтів дасть змогу їм профінансувати висадку шести мільйонів дерев.

TreeCard буде запущено в США та в інших європейських країнах упродовж наступного року. Однак це залежить від інтересу до такого платіжного продукту з боку суспільства і кількості підписок, які ми отримуємо від користувачів Ecosia з усього світу,

– зазначив Джеймі Коса.

Ecosia використовує прибутки, отримані від реклами, для висадки дерев. За словами представників пошуковика всі доходи від платіжних операцій користувачів TreeCard підуть на проєкти з відновлення лісу у 38 місцях світу.

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Кожні 60 доларів (як витрат користувачів платіжних карт) дорівнюють одному новому дереву. Водночас 80% свого прибутку стартап TreeCard вкладає в проєкти сфери екології.

Ecosia вже сформувала список очікування й планує почати доставляти перші платіжні картки у грудні цього року.