Поисковая система Ecosia, созданная немецкими специалистами для поддержки экологии в мире, инвестировала 1 миллион фунтов стерлингов в финтех-стартап TreeCard, став обладательницей 20-процентной доли этой компании.

Ecosia поддержала идею стартапа изготавливать деревянные платежные карты, пользовательские расходы за покупки из которых направляются на поддержку различных программ по восстановлению леса. Об этом сообщает Finextra.

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Деревянные платежные карты TreeCard: что о них известно

TreeCard предоставляется вместе с мобильным приложением, с помощью которого пользователи могут:

отслеживать собственные расходы;

разделять счета между друзьями;

отслеживать, сколько деревьев высадили на средства, которые они тратили на покупку тех или иных товаров.

Работая в сети Mastercard и используя внутренние сервисы обработки платежей от Synapse, TreeCard функционирует как полноценная дебетовая карта. То есть это платежный инструмент, привязанный к обычному банковскому счету пользователя, с поддержкой бесконтактных транзакций и мобильных платежей.



Так выглядит деревянная платежная карта / Фото TreeCard

Планы компаний

По словам соучредителя TreeCard Джейми Коса, финтех-стартап хочет привлечь как минимум 100 000 пользователей. По подсчетам компании, именно такое количество клиентов позволит им профинансировать высадку шести миллионов деревьев.

TreeCard будет запущена в США и в других европейских странах в течение следующего года. Однако это зависит от интереса к такому платежному продукту со стороны общества и количества подписок, которые мы получаем от пользователей Ecosia со всего мира,

– отметил Джейми Коса.

Ecosia использует прибыль, полученные от рекламы, для высадки деревьев. По словам представителей поисковика все доходы от платежных операций пользователей TreeCard пойдут на проекты по восстановлению леса в 38 местах мира.

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Каждые 60 долларов (как расходы пользователей платежных карт) равны одному новому дереву. В то же время 80% своей прибыли стартап TreeCard вкладывает в проекты сферы экологии.

Ecosia сформировала список ожидания и рассчитывает начать доставлять первые платежные карточки в декабре этого года.