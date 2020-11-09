У понеділок, 9 листопада 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на понад 2%. Ф'ючерси на Brent піднялися вище 40 доларів за барель після того, як перемогу на виборах у США здобув Джо Байден.

Перемога кандидата від Демократичної партії дещо підтримала ризиковий актив, яким є нафта, пише Investing.com. У результаті побоювання інвесторів щодо уповільнення попиту на сировину на тлі загострення пандемії коронавірусу дещо стихли.

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Ціни на нафту за 9 листопада

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,7% – до 40,51 долара за барель.

– до 40,51 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI із терміном постачання у грудні подорожчали на 2,9%, досягнувши 38,21 долара за барель.

Як результати виборів у США вплинули на фінансові ринки

Нафта відновила тенденцію зростання після падіння в ціні на 4% у п'ятницю, 6 листопада. Сировина разом із іншими фінансовими активами подорожчала після того, як у США закінчили підрахунок голосів виборців і Байден став переможцем президентської гонки.

Тим часом, долар дещо ослабнув, що призвело до зростання цін на сировинні товари в американській валюті, тому що вони стали доступнішими для інвесторів, у власності яких є інші валюти.

Сьогодні вранці торги перебувають на межі ризику, відобразивши зростаючу впевненість у тому, що Джо Байден займе Білий дім, проте Республіканська партія збереже контроль над Сенатом. Результат ідеальний з ринкового погляду. Адже жодна зі сторін не контролює Конгрес, відповідно, ні торговельні війні, ні питання щодо підвищення податків не обговорюються,

– зазначив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.

Обраний президент США Джо Байден разом зі своєю командою працюють над рішеннями, які сприятимуть послабленню кризи у сфері охорони здоров'я, спричиненої COVID-19. Згідно з даними американських ЗМІ, Сполучені Штати стали першою країною у світі, де кількість випадків інфікування коронавірусом перевищує 10 мільйонів.

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Прогнози для нафтової індустрії

Видобуток нафти в США зростатиме, тому що виробники збільшують кількість бурових установок. Окрім того, за даними Baker Hughes, на минулому тижні число активних нафтогазових вишок у США зросло ще більше. Цей показник збільшується вже восьмий тиждень поспіль.

Ключові учасники групи ОПЕК висловили побоювання щодо можливих пом'якшувальних заходів Байден, спрямованих у бік Ірану та Венесуели, що може означати збільшення обсягів нафтовидобутку. Наслідком таких дій стане ускладнення збалансування попиту й пропозиції. Аналітики ING вважають, що відновлення постачання іранської нафти, ймовірно, відбудеться в кінці 2021 року чи вже у 2022 році.

Станом на сьогодні країни ОПЕК+ скоротили видобуток на 7,7 мільйона барелів на добу. Ця умова діятиме до кінця 2020 року.

Тим часом, у Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, обсяги імпорту сировини в жовтні знизилися на 12% у порівнянні з вереснем. Однак деякі аналітики прогнозують зростання цього показника у 2021 році після того, як Пекін збільшив квоти на імпорт ресурсу на 20%.