Як ринок нафти відреагував на перемогу Джо Байдена: яку динаміку демонструють ціни Brent і WTI
У понеділок, 9 листопада 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на понад 2%. Ф'ючерси на Brent піднялися вище 40 доларів за барель після того, як перемогу на виборах у США здобув Джо Байден.
Перемога кандидата від Демократичної партії дещо підтримала ризиковий актив, яким є нафта, пише Investing.com. У результаті побоювання інвесторів щодо уповільнення попиту на сировину на тлі загострення пандемії коронавірусу дещо стихли.
Цікаво: Дорогий ресурс: які перспективи українського золота в Закарпатті та що пропонує світовий ринок
Ціни на нафту за 9 листопада
- Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,7% – до 40,51 долара за барель.
- Ф'ючерси на американську нафту WTI із терміном постачання у грудні подорожчали на 2,9%, досягнувши 38,21 долара за барель.
Як результати виборів у США вплинули на фінансові ринки
Нафта відновила тенденцію зростання після падіння в ціні на 4% у п'ятницю, 6 листопада. Сировина разом із іншими фінансовими активами подорожчала після того, як у США закінчили підрахунок голосів виборців і Байден став переможцем президентської гонки.
Тим часом, долар дещо ослабнув, що призвело до зростання цін на сировинні товари в американській валюті, тому що вони стали доступнішими для інвесторів, у власності яких є інші валюти.
Сьогодні вранці торги перебувають на межі ризику, відобразивши зростаючу впевненість у тому, що Джо Байден займе Білий дім, проте Республіканська партія збереже контроль над Сенатом. Результат ідеальний з ринкового погляду. Адже жодна зі сторін не контролює Конгрес, відповідно, ні торговельні війні, ні питання щодо підвищення податків не обговорюються,
– зазначив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.
Обраний президент США Джо Байден разом зі своєю командою працюють над рішеннями, які сприятимуть послабленню кризи у сфері охорони здоров'я, спричиненої COVID-19. Згідно з даними американських ЗМІ, Сполучені Штати стали першою країною у світі, де кількість випадків інфікування коронавірусом перевищує 10 мільйонів.
Дізнайтеся більше: Хто може конкурувати з космічним бізнесом Ілона Маска: 3 найбільш перспективні компанії
Прогнози для нафтової індустрії
Видобуток нафти в США зростатиме, тому що виробники збільшують кількість бурових установок. Окрім того, за даними Baker Hughes, на минулому тижні число активних нафтогазових вишок у США зросло ще більше. Цей показник збільшується вже восьмий тиждень поспіль.
Ключові учасники групи ОПЕК висловили побоювання щодо можливих пом'якшувальних заходів Байден, спрямованих у бік Ірану та Венесуели, що може означати збільшення обсягів нафтовидобутку. Наслідком таких дій стане ускладнення збалансування попиту й пропозиції. Аналітики ING вважають, що відновлення постачання іранської нафти, ймовірно, відбудеться в кінці 2021 року чи вже у 2022 році.
Станом на сьогодні країни ОПЕК+ скоротили видобуток на 7,7 мільйона барелів на добу. Ця умова діятиме до кінця 2020 року.
Тим часом, у Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, обсяги імпорту сировини в жовтні знизилися на 12% у порівнянні з вереснем. Однак деякі аналітики прогнозують зростання цього показника у 2021 році після того, як Пекін збільшив квоти на імпорт ресурсу на 20%.
Поділитися новиною
-
Статки найбагатших людей Китаю стрімко зросли всупереч пандемії: у чому секрет їхнього успіху7 листопада , 21:24
-
Найкращі акції для інвестицій, якщо Джо Байден виграє вибори в США: корисна добірка4 листопада , 19:47
-
Які показники демонструє фондовий ринок США в перший день після виборів: свіжі дані4 листопада , 21:38