В понедельник, 9 ноября 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли более чем на 2%. Фьючерсы на Brent поднялись выше 40 долларов за баррель после того, как победу на выборах в США получил Джо Байден.

Победа кандидата от Демократической партии немного поддержала рисковый актив, которым является нефть, пишет Investing.com. В результате опасения инвесторов относительно замедления роста спроса на сырье на фоне обострения пандемии коронавируса несколько поутихли.

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Цены на нефть за 9 ноября

Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,7% – до 40,51 доллара за баррель.

– до 40,51 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI со сроком поставки в декабре подорожали на 2,9%, достигнув 38,21 доллара за баррель.

Как результаты выборов в США повлияли на финансовые рынки

Нефть возобновила тенденцию роста после падения в цене на 4% в пятницу, 6 ноября. Сырье вместе с другими финансовыми активами подорожало после того, как в США закончили подсчет голосов избирателей и Байден стал победителем президентской гонки.

Между тем, доллар несколько ослаб, что привело к росту цен на сырьевые товары в американской валюте, потому что они стали более доступными для инвесторов, которые владеют другими валютами.

Сегодня утром торги находятся на грани риска, отразив растущую уверенность в том, что Джо Байден займет Белый дом, однако Республиканская партия сохранит контроль над Сенатом. Результат идеальный с рыночной точки зрения. Ведь ни одна из сторон не контролирует Конгресс, соответственно, ни торговые войны, ни вопрос о повышении налогов не обсуждаются,

– отметил Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.

Избранный президент США Джо Байден вместе со своей командой работают над решениями, которые будут способствовать ослаблению кризиса в сфере здравоохранения, вызванным COVID-19. Согласно данным американских СМИ, Соединенные Штаты стали первой страной в мире, где количество случаев инфицирования коронавирусом превышает 10 миллионов.

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Прогнозы для нефтяной индустрии

Добыча нефти в США будет расти, так как производители увеличивают количество буровых установок. Кроме того, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтегазовых вышек в США возросло еще больше. Этот показатель увеличивается уже восьмую неделю подряд.

Ключевые участники группы ОПЕК выразили опасения относительно возможных смягчающих мер Байден, направленных в сторону Ирана и Венесуэлы, что может означать увеличение объемов нефтедобычи. Следствием таких действий станет осложнения сбалансирования спроса и предложения. Аналитики ING считают, что возобновление поставок иранской нефти, вероятно, состоится в конце 2021 или уже в 2022 году.

По состоянию на сегодня страны ОПЕК+ сократили добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Это условие будет действовать до конца 2020 года.

Между тем, в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, объемы импорта сырья в октябре снизились на 12% по сравнению с сентябрем. Однако некоторые аналитики прогнозируют рост этого показателя в 2021 году после того, как Пекин увеличил квоты на импорт ресурса на 20%.