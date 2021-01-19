Китайський виробник електромобілів і учасник гонок "Формула-Е" для машин з електромотором NIO може стати одним з лідерів галузі. Адже акції компанії за останній рік зросли в 12 разів та подорожчали на 1105%.

Таке зростання акцій зробило NIO п'ятим за величиною виробником автомобілів в світі – на своєму шляху компанія залишила позаду видних представників галузі, зокрема Daimler і General Motors, повідомляє видання РБК.

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Проте багато експертів вважають, що акції NIO сильно переоцінені і можуть обвалитися будь-якої миті.

Що відомо про компанії NIO

Її заснував в 2014 році китайський бізнесмен Вільям ЛІ (або Лі Бін). Його називають хрещеним батьком китайської індустрії електромобілів і "китайським Ілона Маском". Станом на 15 січня 2021 року Forbes оцінював його статки в 9,2 мільярда доларів.

Цікаво, що спочатку компанія називалася NextEV. Відразу ж після заснування вона розгорнула рекламну кампанію, почавши брати участь в гоночному чемпіонаті "Формула-Е" для машин з електромотором. У першому ж сезоні китайці стали чемпіонами.

Перша модель електрокара для продажу дебютувала в 2016 році. Це була двомісна спортивна машина на електричній тязі – на той момент найшвидший електромобіль у світі. У день презентації на світ з'явився бренд NIO, а машину назвали NIO EP9. Всього NIO виготовила 16 таких автомашин.

З якими проблемами стикається компанія

Як наголошують експерти, компанія NIO доволі збиткова. Адже левову частку від виручки NIO "зжирає" собівартість електромобілів. У третьому кварталі 2020 року вона має склала 580,3 мільйонів доларів при виручці 666 мільйонів.

Проте виручка NIO неухильно зростає, а збитки знижуються – тож компанія потроху скорочує собівартість і бере під контроль витрати.

Ще однією проблемою для NIO до недавнього часу був затяжний спад на автомобільному ринку Китаю. У 2019 продажу електромобілів в країні знизилися на 4%, а це до 1,21 мільйона автомобілів. Пандемія коронавірусу також вдарила по китайським автовиробникам: продажі впали на 43%.



Автомобіль компанії NIO / Фото mtdata

Окрім того, конкуренція в сегменті електромобілів Китаю неймовірно висока. На квітень 2019 року в країні було зареєстровано близько 500 таких стартапів. А в 2020 році на китайському ринку закріпилася Tesla, побудувавши там свій завод.

Також серед китайських автовиробників найближчими конкурентами NIO є Li Auto і Xpeng, а також найбільший виробник електромобілів в Китаї – BYD (за останні 3 місяці 2020 він продав 77 тисяч електрокарів, що на 73% більше, ніж NIO, Li Auto і Xpeng разом узяті).

Але головним конкурентом NIO все ж вважається Tesla: очікується, що на китайському ринку новий седан NIO буде змагатися з Tesla Model Y. Проте, в самій компанії NIO не "розглядають Tesla як головного конкурента".

Що допоможе акціям NIO

Зацікавленість уряду Китаю

"На китайському ринку місця вистачить усім чинним гравцям – і Tesla, і NIO, і BMW, і представникам інших брендів", – вважає аналітик інвесткомпанії "Фрідом Фінанс" Валерій Ємельянов.

У Китаї компанію NIO називають "Вейлай" ("блакитне небо все ближче"), і не без підстав. Адже "Вейлай" – це нагадування про забруднене повітря, що приховує колір неба. У Китаї очікують, що електромобілі поступово замінять бензинові машини на дорогах країни, а це очистить повітря.

Інновації

9 січня компанія заявила про свою співпрацю з виробником мікропроцесорів NVIDIA. Виробник розповів, що з 2022 року переведе весь свій модельний ряд на новітні чіпи Orin, які відповідають за автопілотування – найскладнішу частину програмного забезпечення електромобілів.

NIO також представила акумулятор більшої ємності, який дозволяє проїхати близько 1000 кілометрів без підзарядки. Водночас на акумуляторі Tesla електромобіль проїжджає близько 425 кілометрів.

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При цьому NIO виступає за заміну батарей як швидшу альтернативу підзарядці. Компанія зареєструвала кілька сотень патентів цієї технології, довівши швидкість заміни батарей до декількох хвилин.

Можливий вихід на масовий ринок

Зараз NIO представлена ​​на ринку моделями преміум-класу – в її активі три позашляховики за ціною понад 46,2 тисячі доларів. Все це не дозволяє NIO претендувати на місце на масовому ринку електромобілів. Для порівняння, вартість Tesla Model 3 після субсидій становить близько 38 тисяч доларів.

Перспективи акцій

Динаміка акцій NIO поки більше схожа на хайп, але саме серед китайських компаній варто шукати майбутніх лідерів переродження галузі. Тому довгостроковий інвестор цілком може розглядати NIO для свого портфеля.

Поки ж варто сприймати NIO як свого роду "аналог Tesla для бідних", але не в плані виробленої продукції, а як акцію для тих, хто хоче зробити ставку на електромобілі, але не наважується купувати акції Tesla,

– пояснюють експерти.

До того ж, NIO зросла сильніше – приблизно в 12 разів, і це схоже на початок довгого шляху вгору.