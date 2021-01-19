Китайский производитель электромобилей и участник гонок "Формула-Е" для машин с электромотором NIO может стать одним из лидеров отрасли. Ведь акции компании за последний год выросли в 12 раз и подорожали на 1105%.

Такой рост акций сделало NIO пятым по величине производителем автомобилей в мире – на своем пути компания оставила позади видных представителей отрасли, в частности Daimler и General Motors, сообщает издание РБК.

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Однако многие эксперты считают, что акции NIO сильно переоценены и могут рухнуть в любой момент. Что известно о компании NIO Ее основал в 2014 году китайский бизнесмен Уильям Ли (или Ли Бин). Его называют крестным отцом китайской индустрии электромобилей и "китайским Маском". По состоянию на 15 января 2021 Forbes оценивал его состояние в 9,2 миллиарда долларов.

Интересно, что первоначально компания называлась NextEV. Сразу же после основания она развернула рекламную кампанию, начав участвовать в гоночном чемпионате "Формула-Е" для машин с электромотором. В первом же сезоне китайцы стали чемпионами.

Первая модель электрокара для продажи дебютировала в 2016 году. Это была двухместная спортивная машина на электрической тяге – на тот момент самый быстрый электромобиль в мире. В день презентации на свет появился бренд NIO, а машину назвали NIO EP9. Всего NIO изготовила 16 таких машин.

С какими проблемами сталкивается компания

Как отмечают эксперты, компания NIO довольно убыточна. Ведь львиную долю от выручки NIO "сжирает" себестоимость электромобилей. В третьем квартале 2020 года она составила 580,3 миллиона долларов при выручке 666 миллионов. Однако выручка NIO неуклонно растет, а убытки снижаются – так компания понемногу сокращает себестоимость и берет под контроль расходы.

Еще одной проблемой для NIO до недавнего времени был затяжной спад на автомобильном рынке Китая. В 2019 продажи электромобилей в стране снизились на 4%, а это до 1,21 миллиона автомобилей. Пандемия коронавируса также ударил по китайским автопроизводителям: продажи упали на 43%.



Автомобиль компании NIO / Фото mtdata

Кроме того, конкуренция в сегменте электромобилей Китая невероятно высока. На апрель 2019 году в стране было зарегистрировано около 500 таких стартапов. А в 2020 году на китайском рынке закрепилась Tesla, построив там свой завод.

Также среди китайских автопроизводителей ближайшими конкурентами NIO является Li Auto и Xpeng, а также крупнейший производитель электромобилей в Китае – BYD (за последние 3 месяца 2020 он продал 77 000 электрокаров, что на 73% больше, чем NIO, Li Auto и Xpeng вместе взятые).

Но главным конкурентом NIO все же считается Tesla: ожидается, что на китайском рынке новый седан NIO будет соперничать с Tesla Model Y. Однако, в самой компании NIO не "рассматривают Tesla как главного конкурента".

Что поможет акциям NIO

Заинтересованность правительства Китая

"На китайском рынке места хватит всем действующим игрокам – и Tesla, и NIO, и BMW, и представителям других брендов", - считает аналитик инвесткомпании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В Китае компанию NIO называют "Вейлай" ( "голубое небо все ближе"), и не без оснований. Ведь "Вейлай" – это напоминание о загрязненный воздух, скрывающей цвет неба. В Китае ожидают, что электромобили постепенно заменят бензиновые машины на дорогах страны, а это очистит воздух.

Инновации

9 января компания заявила о своем сотрудничестве с производителем микропроцессоров NVIDIA. Производитель рассказал, что с 2022 переведет весь свой модельный ряд на новейшие чипы Orin, которые отвечают за автопилотирования – самую сложную часть программного обеспечения электромобилей.

NIO также представила аккумулятор большей емкости, который позволяет проехать около 1000 километров без подзарядки. В то же время на аккумуляторе Tesla электромобиль проезжает около 425 километров.

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При этом NIO выступает за замену батарей как быструю альтернативу подзарядке. Компания зарегистрировала несколько сотен патентов этой технологии, доведя скорость замены батарей до нескольких минут.

Возможен выход на массовый рынок

Сейчас NIO представлена ​​на рынке моделями премиум-класса – в ее активе три внедорожника по цене более 46,2 тысячи долларов. Все это не позволяет NIO претендовать на место на массовом рынке электромобилей. Для сравнения, стоимость Tesla Model 3 после субсидий составляет около 38 тисяч долларов.

Перспективы акций

Динамика акций NIO пока больше похожа на хайп, но именно среди китайских компаний стоит искать будущих лидеров перерождение отрасли. Поэтому долгосрочный инвестор вполне может рассматривать NIO для своего портфеля.

Пока же стоит воспринимать NIO как своего рода "аналог Tesla для бедных", но не в плане продукции, а как акцию для тех, кто хочет сделать ставку на электромобили, но не решается покупать акции Tesla,

– объясняют эксперты.

К тому же, NIO выросла сильнее – примерно в 12 раз, и это похоже на начало долгого пути вверх.