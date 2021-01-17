Правительство Франции выступило с заявлением против соглашения между сетью супермаркетов Carrefour и канадского ретейлера Couche-Tard, через что соглашение между компаниями пока под угрозой.

Недавно канадский ретейлер Couche-Tard объявил о намерении приобрести компанию Carrefour, однако будущее соглашение почти сразу столкнулась с беспокойством со стороны французского правительства, как сообщает Bloomberg.

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Стоит отметить, что если покупка Carrefour все же состоится, то это станет самым дорогим приобретением французской компании иностранцами. По предварительным прогнозам экспертов стоимость покупка может даже превысить соглашение когда швейцарский производитель цемента Holcim Ltd приобрел компанию Lafarge SA. Тогда соглашение обошлась Holcim Ltd в 35 миллиардов долларов.

Почему власти Франции против

Акции Carrefour упали на 5,2% в ходе торгов в Париже после того, как министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, который дал "четкое и окончательное нет" сделке. Господин Ле Мэр выразил свою обеспокоенность ситуацией, во время телевизионного интервью, сказав, что на карту поставлен продовольственный суверенитет страны, поскольку стране необходимо сохранить внутренний контроль над поставками продуктов питания.

Министерство финансов Франции готово изучить предложение, как только канадцы официально предоставят его, ссылаясь на людей, знакомых с данным вопросом. Также администрация Эммануэля Макрона планирует уделить столько времени, сколько потребуется вопросу соглашения между Carrefour и Couche-Tard, чтобы оценить свое влияние на рабочие места и сектор, как сообщает Bloomberg.

В компании Carrefour работает более 100 тысяч человек, а также она является крупным частным работодателем страны. Под руководством генерального директора Александра Бомпара компания реализует план оздоровления, содержащий инвестирования в онлайн-магазин и экологически чистые продукты питания.

5,5% акций компании Carrefour владеет компания Les Echos, которая входит в LVMH и принадлежит Бернару Арно.

Что известно про Carrefour Carrefour – это один из крупнейших в мире продуктовый ретейлеров, а его сеть насчитывает около 12, 3 тысяч магазинов более чем в 30 странах мира. В январе 2018 году Александр Бомпард объявил стратегический план для компании под названием "Carrefour 2022 " , план включает меры по улучшению устойчивости продуктов питания и упаковки, ограничения пищевых отходов, развитие органических продуктов, партнерство в области электронной коммерции и два миллиарда евро ежегодных инвестиций с 2018 года, а также организационные мероприятия и мероприятия по уменьшению расходов.

В 2019 году компания Carrefour получила валовую выручку в размере 80,7 миллиарда евро.