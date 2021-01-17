Уряд Франції виступив з заявою проти угоди між мережею супермаркетів Carrefour та канадського ретейлера Couche-Tard, через що угода між компаніями наразі під загрозою.

Нещодавно канадський ретейлер Couche-Tard оголосив про намір придбати компанію Carrefour, проте майбутня угода майже одразу зіткнулась з занепокоєнням зі сторони французького уряду, як повідомляє Bloomberg.

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Варто зазначити, що якщо купівля Carrefour все ж таки відбудеться, то це стане найдорожчим придбанням французької компанії іноземцями. За попередніми прогнозами експертів вартість купівлі може навіть перевищити угоду коли швейцарський виробник цементу Holcim Ltd придбав компанію Lafarge SA. Тоді угода обійшлась Holcim Ltd у 35 мільярдів доларів.

Чому влада Франції проти

Акції Carrefour впали на 5,2% у ході торгів у Парижі після того, як міністр фінансів Франції Бруно ле Мер дав "чітке та остаточне ні" угоді. Пан ле Мер висловив своє занепокоєння ситуацією, під час телевізійного інтерв'ю, сказавши, що на карту поставлений продовольчий суверенітет країни, оскільки країні необхідно зберегти внутрішній контроль над постачанням продуктів харчування.

Міністерство фінансів Франції готове вивчити пропозицію, як тільки канадці офіційно нададуть її, посилаючись на людей, що знайомі з даним питанням. Також адміністрація Еммануеля Макрона планує приділити стільки часу, скільки буде за потрібно питанню угоди між Carrefour та Couche-Tard, щоб оцінити свій вплив на робочі місця та сектор, як повідомляє Bloomberg.

У компанії Carrefour працює понад 100 тисяч людей, а також вона є великим приватним роботодавцем країни. Під керівництвом генерального директора Олександра Бомпара компанія реалізує план оздоровлення, що містить інвестування в онлайн-магазин та екологічно чисті продукти харчування.

5,5% акціями компанії Carrefour володіє компанія Les Echos, яка входить до LVMH та належить Бернару Арно.

Що відомо про Carrefour

Carrefour – це один з найбільших у світі продуктових ретейлерів, а його мережа нараховує близько 12, 3 тисяч магазинів, більш ніж у 30 країнах світу. У січні 2018 року Олександр Бомпард оголосив стратегічний план для компанії під назвою "Carrefour 2022 " , план включає заходи для поліпшення стійкості продуктів харчування та упаковування, обмеження харчових відходів, розвиток органічних продуктів, партнерство в галузі електронної комерції та два мільярди євро щорічних інвестицій з 2018 року, а також організаційні заходи та заходи щодо зменшення витрат.

У 2019 році компанія Carrefour отримала валову виручку у розмірі 80,7 мільярда євро.