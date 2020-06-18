Акції китайського гіганта електронної комерції JD.com піднялися на 5,7% упродовж першого дня торгів на Гонконзькій фондовій біржі. Перед початком торгів цінні папери компанії були оцінені у 226 гонконзьких долара (трохи більше ніж 29 доларів).

У ході першого дня торгів на біржі акції JD.com подорожчали до 239 гонконзьких долари (30,80 долара США), пише Techcrunch.

Цікаво: Як коронавірус вплинув на ринок венчурних інвестицій у Кремнієвій долині: дані аналітиків

Що відомо про акції та фінансові здобутки JD.com

Компанія випустила 133 мільйони акцій класу А як частину вторинної пропозиції. За підрахунками підприємства, чистий дохід від продажу його цінних паперів мав становити 30,05 мільярда гонконзьких доларів (3,9 мільярда доларів США).

Усі залучені кошти JD.com планує використати на розвиток власної мережі постачання. Андеррайтер вторинної пропозиції теж може випустити до 19,95 мільйонів акцій класу A.

JD.com провів своє первинне публічне розміщення акцій на фондовій біржі Nasdaq у 2015 році. Під час торгів у середу, 17 червня, цінні папери компанії зросли в ціні на 1,7%.

Раніше JD.com заявляла, що обсяг онлайн-продажів у Китаї зріс під час карантину через коронавірус. Зокрема, упродовж першого кварталу 2020 року виручка компанії збільшилася на 20,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дізнайтеся більше про потенціїне IPO: Найбільше IPO 2020 року: компанія мільярдера Дена Гілберта може вийти на фондовий ринок

Скандал за участю керівництва JD.com

Китайський торговельний інтернет-гігант зазнав зміну керівництва. Голова сектору роздрібної торгівлі Сюй Лей взяв на себе обов’язки засновника і генерального директора фірми Річарда Лю, якого два року тому заарештували в Міннесоті за підозрою у зґвалтуванні.

Хоча Лю не пред’явили звинувачення, його обвинувач подав позов проти нього в минулому році. У результаті судовий процес над Лю затягнувся й продовжуються до тепер.

Регулювання китайських компаній у США

JD.com стала третьох з-поміж китайських технологічних компаній, яка проводить вторинне розміщення акцій на Гонконзькій фондовій біржі. Іншими двома були: Alibaba – у листопаді 2019 року та Netease – на початку цього місяця.

Китайські компанії, які зареєстровані на фондових біржах США, уважно стежать за гонконзьким фондовим ринком. Адже американський Конгрес розглядає законопроєкт, згідно з яким закордонні підприємства повинні дотримуватися стандартів аудиту США и фінансових правил країни.

Хоча законопроєкт застосовуватиметься до всіх іноземних компаній, фактично в полі його уваги китайський бізнес. Адже торгова війна США і Китаю досі є загрозою на ринках.