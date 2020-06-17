Юридична компанія Fenwick & West опублікувала нові дані, що демонструють те, як пандемія коронавірусу вплинула на сферу венчурного капіталу у Кремнієвій долині.

Виявилося, що вплив COVID-19 на укладення угод і фінансування стартапів – мінімальний, про що пише Techcrunch.

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Так, ринкова вартість компаній Кремнієвої долини у квітні була вищою, ніж у березні. Попри масштабні звільнення персоналу в технологічному секторі, кількість так званих раундів фінансування "up-rounds" (раунд з підвищенням вартості компанії чи її акцій) – не суттєво знизилися – із 72% у березні до 70% у квітні.

Карантин, введений у зв’язку з коронавірусом, продовжив минулорічну тенденцію, коли 83% стартапів, які намагаються залучити венчурні інвестиції, підвищили свою ринкову вартість.

Обсяг успішних угод, укладених під час пандемії

За даними Fenwick & West, кількість угод компаній з інвесторами становила 12% у травні. У березні 16% стартапам не вдалося залучити кошти.

Найбільш вражаючими були доволі швидкі темпи інвестування у стартапи Кремнієвої долини:

Кількість успішних угод зросла з 54 у березні до 64 у квітні. Для порівняння: у 2019 році, коли світ ще не підозрював про спалах коронавірусу, щомісячне число цих домовленостей становило 65 угод .

. Відсоток угод, укладених під час серії фінансування D та E збільшився до 38% у квітні, порівняно з 21% у березні. Тут найвищого показника вдалося досягти у серпні 2018 року, коли кількість домовленостей у ході раундів фінансування D та E становила 42%.

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Які компанії фінансують інвестори

У звіті Fenwick & West також мовиться, що інвестори продовжують вкладати гроші в компанії, які, на їхню думку, є "бездоганними" у своїй діяльності. Окрім того, зараз аналітики не бачать якихось масштабних потрясінь чи паніки в галузі венчурного інвестування.