Акции китайского гиганта электронной коммерции JD.com поднялись на 5,7% в течение первого дня торгов на Гонконгской фондовой бирже. Перед началом торгов ценные бумаги компании были оценены в 226 гонконгских долларов (чуть более 29 долларов).

В ходе первого дня торгов на бирже акции JD.com подорожали до 239 гонконгских доллара (30,80 доллара США), пишет Techcrunch.

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Что известно об акциях и финансовых достижениях JD.com

Компания выпустила 133 млн акций класса А как часть вторичного предложения. По подсчетам предприятия, чистый доход от продажи его ценных бумаг должен был составить 30,05 млрд гонконгских долларов (3,9 млрд долларов США).

Все привлеченные средства JD.com планирует использовать на развитие собственной сети поставок. Андеррайтер вторичной предложения тоже может выпустить до 19,95 млн акций класса A.

JD.com провел свое первичное публичное размещение акций на фондовой бирже Nasdaq в 2015 году. В ходе торгов в среду, 17 июня, ценные бумаги компании выросли в цене на 1,7%.

Ранее JD.com заявляла, что объем онлайн-продаж в Китае вырос во время карантина через коронавирус. В частности, в течение первого квартала 2020 года выручка компании увеличилась на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Скандал с участием руководства JD.com

Руководство китайского торгового интернет-гиганта изменилось. Председатель сектора розничной торговли Сюй Лей взял на себя обязанности учредителя и генерального директора фирмы Ричарда Лю, которого два года назад арестовали в Миннесоте по подозрению в изнасиловании.

Хотя Лю не предъявили обвинения, его обвинитель подал иск против него в прошлом году. В результате судебный процесс над Лю затянулся и продолжаются до сих пор.

Регулирование китайских компаний в США

JD.com стала третьох среди китайских технологических компаний, которая проводит вторичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже. Другими двумя были: Alibaba – в ноябре 2019 года и Netease – в начале этого месяца.

Китайские компании, зарегистрированные на фондовых биржах США, внимательно следят за гонконгским фондовым рынком. Ведь американский Конгресс рассматривает законопроект, согласно которому зарубежные предприятия должны придерживаться стандартов аудита США и финансовых правил страны.

Хотя законопроект будет применяться ко всем иностранным компаниям, фактически в поле его внимания китайский бизнес. Ведь торговая война США и Китая до сих пор является угрозой на рынках.