Пандемія коронавірусу спровокувала помітне збільшення стартапів в країнах з розвиненою економікою. Цікаво, що їх створюють звільнені працівники.

Більшість нових компаній з'являються в найзатребуваніших в 2020 році сегментах: логістиці, доставці товарів і послуг додому, технологіях для підтримки здоров'я та фітнесу тощо, повідомляє Financial Times.

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За останні місяці, не зважаючи на пандемію, по всьому світу почала збільшуватися кількість нових стартапів. Особливо, порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року:

У США останнім часом кількість заявок на відкриття нових підприємств збільшилася на 82%.

У Франції число нових компаній зросла на 20%( створили понад 82 тисячі).

В Японії кількість стартапів збільшилася на 14% (створили понад 10 тисяч нових організацій).

У Великобританії з'явилося на 30% більше новостворених компаній.

За словами головного економіста Oxford Economics по США Грегорі Дако, в Америці багато нових компанії засновують одні люди, без команди. Це може означати, що власні бізнеси почали запускати ті працівники, які залишилися без роботи через пандемію.

Експерти додають, що стартапи за час пандемії показали зміну бізнесу – нові компанії хочуть змінити моделі споживання.

До прикладу, бізнеси, створені на хвилі попиту на онлайн-сервіси, стануть в перспективі частиною економіки, де тимчасові робочі місця будуть звичайним явищем, а корпорації вважатимуть за краще наняти фрілансерів замість штатних співробітників.