Пандемия коронавируса спровоцировала заметное увеличение стартапов в странах с развитой экономикой. Интересно, что их создают уволенные работники.

Большинство новых компаний появляются в самых востребованных в 2020 году сегментах: логистике, доставке товаров и услуг домой, технологиях для поддержания здоровья и фитнеса и т.д, сообщаетFinancial Times.

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За последние месяцы, несмотря на пандемию по всему миру начало увеличиваться количество новых стартапов. Особенно, по сравнению с аналогичным периодом 2019:

В США в последнее время количество заявок на открытие новых предприятий увеличилось на 82%.

Во Франции число новых компаний выросла на 20% (создали более 82 000).

В Японии количество стартапов увеличилось на 14% (создали более 10 000 новых организаций).

В Великой Британии появилось на 30% больше вновь компаний.

По словам главного экономиста Oxford Economics по США Грегори Дако, в Америке много новых компании основывают одни люди, без команды. Это может означать, что собственные бизнесы начали запускать те работники, которые остались без работы из-за пандемии.

Эксперты добавляют, что стартапы за время пандемии показали смену бизнеса – новые компании хотят изменить модели потребления.

К примеру, бизнес, созданные на волне спроса на онлайн-сервисы, станут в перспективе частью экономики, где временные рабочие места будут обычным явлением, а корпорации предпочтут наняты фрилансеров вместо штатных сотрудников.