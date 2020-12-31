Инвестиционные и биржевые фонды в 2020 году больше всего выигрывали на криптовалюта, а наибольшие потери понесли из-за нефтегазовые акции.

На чем заработали больше всего денег

Самым прибыльным инвестфондом 2020 стал фонд Grayscale Ethereum Trust (+ 333,7%), что уложился в криптовалюту ethereum. Об этом пишет издание "Ліга" со ссылкой на статистику информационно-аналитической компании Morningstar (США).

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Интересно, что прибыль этого фонда достигли во время ралли криптовалюта. Однако в этом году общие активы, вложенные в криптовалютни фонды, достигли рекордных 15 миллиардов долларов (по сравнению с 2,57 миллиарда долларов в 2019 году).

Еще одним прибыльным сектором 2020 стали высокие технологии за счет процессов, которые выиграли из-за пандемии. Особенно все, что связано с переходом на удаленную работу, проведением встреч и конференций в Zoom, заказ товаров и еды на дом и тому подобное.

Заработали и биржевые фонды MicroSectors FANG + 2X Leveraged ETN. Они показали доходность в 301,9% и 201,9% соответственно. Это сделало их вторым и третьим лучшими фондами 2020 года.

Какие инвестиционные фонды потеряли прибыль

Худшие фонды года инвестировали в долгосрочные акции нефтегазового сектора. Так, инвесторы, купившие бумаги таких фондов, потеряли почти все. Среди них: ETF Direxion Daily S & P Oil & Gas E & P 2X (упал на 97,3% за год) и ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X (упал на 95,5%).