Інвестиційні та біржові фонди в 2020 році найбільше вигравали на криптовалютах, а найбільших втрат зазнали через нафтогазові акції.

На чому заробили найбільше грошей

Найприбутковішим інвестфондом 2020 року став фонд Grayscale Ethereum Trust (+ 333,7%), що вклався у криптовалюту ethereum. Про це пише видання "Ліга" з посиланням на статистику інформаційно-аналітичної компанії Morningstar (США).

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Цікаво, що прибуток цього фонду досягнули під час ралі криптовалют. Проте цього року загальні активи, вкладені в криптовалютні фонди, досягли рекордних 15 мільярдів доларів (в порівнянні з 2,57 мільярди доларів у 2019 році).

Ще одним прибутковим сектором 2020 року стали високі технології за рахунок процесів, які виграли через пандемію. Особливо все, що пов’язано з переходом на віддалену роботу, проведенням зустрічей та конференцій в Zoom, замовлення товарів і їжі додому тощо.

Заробили і біржові фонди MicroSectors FANG + 2X Leveraged ETN. Вони показали прибутковість в 301,9% і 201,9% відповідно. Це зробило їх другим і третім кращими фондами за 2020 рік.

Які інвестиційні фонди втратили прибутки

Найгірші фонди року інвестували в довгострокові акції нафтогазового сектора. Так, інвестори, які купили папери таких фондів, втратили майже все. Серед них: ETF Direxion Daily S&P Oil&Gas E&P 2X (впав на 97,3% за рік) та ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X (впав на 95,5%).