Експерти поділилися думками про інвестиції та фондовий ринок за президентства Джо Байдена. Понад половина з них заявила, що перші чотири роки його правління будуть гіршими для акцій, ніж це було за президентства Трампа.

Тим не менше, Уолл-стріт оптимістично переконаний, що середнє значення акцій біржового індексу Dow Jones досягне нових максимумів у 2021 році, повідомляє CNBC.

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Інвестори з Уолл-стріт вважають, що президентство Джо Байдена може означати нижчу дохідність фондового ринку.

Фахівці CNBC опитали понад 100 головних інвестиційних директорів, менеджерів акцій та вкладників. Так, дві третини заявили, що перші чотири роки Байдена будуть гіршими для акцій, ніж це було за часів терміну Трампа.

Відомо, що з моменту інавгурації Трампа в січні 2017 року індекс S&P 500 зібрав понад 60% інвестицій, зокрема, завдяки значному зниженню президентом корпоративного податку, що призвело до зростання прибутку та рекорду купівлі акцій.

Адміністрація Трампа також пом’якшила багато нормативних актів за останні чотири роки, створивши ринкове середовище для нафтової та інших галузей.

Водночас багато інвесторів переживають, що скасування зниження податків, яке пообіцяв Байден, може призвести до великих втрат прибутків. Адже податковий план Байдена передбачає підвищення ставок приросту капіталу для тих, хто добре заробляє.

Тим не менше, Уолл-стріт оптимістично оцінює, що індустріальне середнє значення Dow Jones досягне нових максимумів наступного року.

Так, 5% опитаних заявили, що рівень цього індексу може піднятися до 40 000 до кінця наступного року. 10% сказали, що Dow Jones впаде до 25 000, а ще 18% – що знизиться до 30 000.