Эксперты поделились мыслями об инвестициях и фондовый рынок при президенте Джо Байдена. Более половины из них заявила, что первые четыре года его правления будут хуже для акций, чем это было при президентстве Трампа.

Тем не менее, Уолл-стрит оптимистично убежден, что среднее значение акций биржевого индекса Dow Jones достигнет новых максимумов в 2021 году, сообщает CNBC.

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Инвесторы с Уолл-стрит считают, что президентство Джо Байдена может означать низкую доходность фондового рынка.

Специалисты CNBC опросили более 100 главных инвестиционных директоров, менеджеров акций и вкладчиков. Так, две трети заявили, что первые четыре года Байдена будут хуже для акций, чем это было во времена срока Трампа.

Известно, что с момента инаугурации Трампа в январе 2017 индекс S & P 500 собрал более 60% инвестиций, в частности, благодаря значительному снижению президентом корпоративного налога, что привело к росту прибыли и рекорда покупки акций.

Администрация Трампа также смягчила много нормативных актов за последние четыре года, создав рыночную среду для нефтяной и других отраслей.

В то же время многие инвесторы переживают, что отмена снижение налогов, пообещал Байден, может привести к большим потерям доходов. Ведь налоговый план Байдена предусматривает повышение ставок прироста капитала для тех, кто хорошо зарабатывает.

Тем не менее, Уолл-стрит оптимистично оценивает, что индустриальное среднее значение Dow Jones достигнет новых максимумов в следующем году.

Так, 5% опрошенных заявили, что уровень этого индекса может подняться до 40 000 к концу 2021 года. 10% сказали, что Dow Jones упадет до 25000, а еще 18% – что снизится до 30 000.