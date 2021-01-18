Розробник платформи для відеоконференцій Zoom Video Communications в ході додаткової емісії акцій залучив 2 мільярди доларів. Попит інвесторів значно перевищив очікування, адже власник платформи розраховував отримати не більше 1,75 мільярда доларів.

У компанії Zoom повідомили, що вони продали майже 6 мільйонів звичайних акцій класу А за ціною 340 доларів за акцію. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Куди підуть гроші компанії? За словами фінансової директорки Келлі Штекельберг, Zoom витратить залучений капітал на розширення продажів і маркетинг, а також на будівництво центрів обробки даних.

Хоча у минулому році компанія заявляла, що планує розширити дослідження і розробки в Сінгапурі і Індії.

Окрім того, Штекельберг допустила, що частина коштів піде на угоди по співпраці. Вона додала, що Zoom надасть більш детальну інформацію про свої плани витрат 1 березня в звіті про доходи.

Відомо, що за останній звітний квартал Zoom показав сильні фінансові результати. Так, виручка виросла на 600 мільйонів доларів у порівнянні з тим же періодом 2019. А операційний прибуток досяг 192,2 мільйона доларів.

Zoom входить в число технологічних компаній, які виграли від пандемії і посилення тенденції до цифровізації суспільства, адже багато людей були змушені працювати з дому і користуватися її послугами для зв'язку з колегами, сім'єю і друзями.