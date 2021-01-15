Засновник Telegram Павло Дуров відмовився від інвестицій іноземних фондів, які оцінили платформу в 30 мільярдів доларів. Зазначимо, що це перша зовнішня оцінка месенджера за останній час.

Інвестори оцінили Telegram в 30 мільярдів доларів, а йшлося про покупку 5-10% акцій. Пропозиція зробили лише тиждень тому, але Дуров вже відхилив її, повідомляє видання The Bell з посиланням на власні джерела з оточення бізнесмена.

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Хоча раніше була інформація, що команда Telegram шукає нові джерела фінансування.

Адже до цього месенджер існував повністю на кошти засновника, але стрімке зростання популярності сервісу вимагає більших витрат. Тож, розглядався варіант залучення позик від банків та інвестиційних фондів до 1 мільярда доларів. Цей кредит згодом можна конвертувати в акції в ході IPO.

Отримання кредиту — це один з можливих способів для Telegram , щоб залишатися повністю незалежним і вірним своїм цінностям при реалізації стратегії монетизації,

– прокоментував Павло Дуров.

Засновник Telegram підкреслив, що команда проєкту не бере на себе зобов'язань щодо проведення первинного публічного розміщення акцій. Тому месенджер не братиме на себе ніяких зобов'язань щодо виходу Дурова з капіталу компанії.

Додамо, що Telegram зараз стрімко набирає популярності. Нещодавно кількість активних користувачів соцмережі перевищила 500 мільйонів. Лише за 72 години до нього приєдналися 25 мільйонів нових користувачів, з яких 38% з Азії, 27% з Європи, 21% з Латинської Америки.