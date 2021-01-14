Сума статків Ілона Маска останнім часом постійно коливається. Так, 7 січня 2021 року видання Bloomberg повідомило, що віднині саме Маск очолює рейтинг найзаможніших людей світу, оскільки акції Tesla зросли на 0,6%. Таким чином, засновник Space X обігнав Джеффа Безоса, який вже тривалий час був найбагатшою людиною світу. Але чи вдалось Маску втриматись на першій сходинці?

Наразі рейтинги видань Bloomberg та Forbes все ще різняться, але з них випливає, що якоюсь мірою два підприємці розділяють першу сходинку. Проте, поки Маск та Безос змагаються за перше місце, обоє стали ще багатшими на 30 мільярдів доларів за французького магната розкоші Бернара Арно, що посідає третє місце рейтингу, як зауважує Forbes.

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Чому сталась плутанина зі світовими рейтингами

Ілон Макс за останній рік суттєво скоротив розрив між своїми статками та статками засновника Amazon Джеффрі Безоса. Його власний капітал збільшився на 160 мільярдів доларів з березня 2020 року, хоча раніше він становив 24,6 мільярда. Статок Маска зростав одночасно з різким стрибком цін на акції Tesla, які у 2020 році зросли більше ніж на 720%.

7 січня 2021 року акції Tesla зросли на 0,6%, що збільшило статки Маска приблизно на один мільярд, через що він став найбагатшою людиною світу. Проте 14 січня 2021 року акції компанії Amazon виросли майже на 1,5%, у результаті чого статки Джеффа Безоса збільшились на 2,4 мільярда доларів та сягли 184,8 мільярда доларів. Як повідомляє Forbes, це його зробило знову найбагатшим.

Згідно з рейтингом Forbes, нині на першому місці в рейтингу Безос, а його статки наразі становлять 184,5 мільярда доларів. Статки ж Ілона Маска – 182,6 мільярда доларів.

Згідно з рейтингом Bloomberg першу сходинку посідає Ілон Маск, а його статки оцінені у 203 мільярди доларів, тоді як Джеффа Безоса – всього у 185 мільярдів доларів.

Що відомо про статки Безоса та Маска

Джефф Безос – засновник та генеральний директор компанії Amazon, яку він відкрив у 1994 році. Американський підприємець володіє 11,1% акцій компанії Amazon, що є одним з перших інтернет-сервісів, який орієнтований на продаж реальних товарів масового попиту та продає товари й послуги онлайн. Також Джеффрі Безос володіє виданням The Washington Post та аерокосмічною компанією Blue Origin, яка розробляє ракети для комерційного використання. Після розлучення з власною дружиною, з якою Безос прожив у шлюбі 25 років, він передав Маккензі чверть своєї частки Amazon.

У 2019 році компанія Amazon отримала 280,5 мільярдів доларів доходу та рекордні 11,5 мільярдів доларів чистого прибутку.

Ілон Маск – винахідник та інженер. Підприємець також є засновником компанії Space X, PayPal, Neuralink, The Boring Company та головним дизайнером, генеральним директором і головою ради директорів Tesla Inc, що керує заводом Tesla. Маск володіє 21% акцій Tesla, проте передав половину своєї частки як заставу для позик, зазначає Forbes. Варто зауважити, що Маск працює не лише над революцією у транспорті на Землі, але і в космосі – через свою компанію Space X.

Наразі ракетна компанія Ілона Маска Space X оцінюється у 46 мільярдів доларів.