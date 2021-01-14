Сумма состояния Илона Маска последнее время постоянно колеблется. Так, 7 января 2021 года издание Bloomberg сообщило, что отныне именно Маск занимает первенство среди самых богатых людей мира, поскольку акции Tesla выросли на 0,6%. Таким образом, основатель Space X обогнал Безоса который уже долгое время был самым богатым человеком мира. Но удалось ли Маску удержаться лидером?

Сейчас рейтинги изданий Bloomberg та Forbes все еще отличаются, но из них следует, что в какой-то мере два предпринимателя разделяют первое место. И пока Маск і Безос борются за первое место, они оба стали еще богаче на 30 миллиардов долларов за французского магната роскоши Бернара Арно, который занимает третью строчку рейтинга, как отмечает Forbes.

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Почему произошла путаница с мировыми рейтингами

Илон Маск за последний год существенно сократил разрыв между своими доходами и доходами учредителя Amazon Джеффа Безоса. Его собственный капитал увеличился на 160 миллиардов долларов с марта 2020, хотя ранее он составлял 24,6 миллиарда. Состояние Маска росло одновременно с резким скачком цен на акции Tesla, которые в 2020 году выросли более чем на 720%.

7 января 2021 акции Tesla выросли на 0,6%, что увеличило доходы Маска примерно на один миллиард, из-за чего он стал самым богатым человеком мира. Однако 14 января 2021 акции компании Amazon выросли почти на 1,5%, в результате чего состояние Джеффа Безоса увеличились на 2,4 миллиарда долларов и достигли 184,8 миллиарда долларов. Как сообщает Forbes, это его сделало снова самым богатым.

Согласно рейтингу Forbes, сейчас на первом месте в рейтинге Безос, а его состояние на данный момент составляет 184,5 миллиарда долларов. Состояние же Илона Маска – 182,6 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу Bloomberg, первую строчку занимает Маск, а его состояние оценено в 203 миллиарда долларов, тогда как Джеффа Безоса – всего лишь в 185 миллиардов долларов.

Что известно о состоянии Безоса и Маска

Джефф Безос – основатель и генеральный директор компании Amazon, которую он основал в 1994 году. Американский предприниматель владеет 11,1% акций компании Amazon, что является одним из первых интернет-сервисов, который ориентирован на продажу реальных товаров массового спроса и продает товары и услуги онлайн. Также Безос владеет изданием The Washington Post и аэрокосмической компанией Blue Origin, которая разрабатывает ракеты для коммерческого использования. После развода с женой, с которой Безос прожил в браке 25 лет, он передал Маккензи четверть своей доли Amazon.

В 2019 году компания Amazon получила 280,5 миллиардов долларов дохода и рекордные 11,5 миллиарда долларов чистой прибыли.

Илон Маск – изобретатель и инженер. Предприниматель является также основателем компании Space X, PayPal, Neuralink, The Boring Company и главным дизайнером, генеральным директором и председателем совета директоров Tesla Inc, которая управляет заводом Tesla. Маск владеет 21% акций Tesla, однако передал половину своей доли в качестве залога для займов, как отмечает Forbes. Также стоит заметить, что Маск работает не только над революцией в транспорте на Земле, но и в космосе через свою компанию Space X.