Основатель Telegram Павел Дуров отказался от инвестиций иностранных фондов, которые оценили платформу в 30 миллиардов долларов. Отметим, что это первая внешняя оценка мессенджера за последнее время.

Инвесторы оценили Telegram в 30 миллиардов долларов, а речь шла о покупке 5-10% акций. Предложение сделали только неделю назад, но Дуров уже отклонил ее, сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные источники из окружения бизнесмена.

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Хотя была информация, что команда Telegram ищет новые источники финансирования. Ведь до этого мессенджер существовал полностью на средства основателя, но стремительный рост популярности сервиса требует больших затрат.

Поэтому, рассматривался вариант привлечения займов от банков и инвестиционных фондов до 1 миллиарда долларов. Этот кредит впоследствии можно конвертировать в акции в ходе IPO.

Получение кредита – это один из возможных способов для Telegram, чтобы оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации,

– прокомментировал Павел Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул, что команда проекту не принимает на себя обязательств по проведению первичного публичного размещения акций. Поэтому мессенджер не будет брать на себя никаких обязательств по выходу Дурова из капитала компании.

Добавим, что Telegram сейчас стремительно набирает популярность. Недавно количество активных пользователей соцсети превысило 500 милллионов. Только за 72 часа к нему присоединились 25 миллионов новых пользователей, из которых 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки..