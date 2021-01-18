Разработчик платформы для видеоконференций Zoom Video Communications в ходе дополнительной эмиссии акций привлек 2 миллиарда долларов. Спрос инвесторов значительно превысил ожидания, ведь владелец платформы рассчитывал получить не более 1,75 миллиарда долларов.

В компании Zoom сообщили, что они продали почти 6 миллионов обыкновенных акций класса А по цене 340 долларов за акцию. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Интересно Telegram отклонил предложение об инвестициях: его оценили в 30 миллиардов долларов

Куда пойдут деньги компании? По словам финансового директора Келли Штекельберг, Zoom потратит привлеченный капитал на расширение продаж и маркетинг, а также на строительство центров обработки данных.

Хотя в прошлом году компания заявляла, что планирует расширить исследования и разработки в Сингапуре и Индии.

Кроме того, Штекельберг допустила, что часть средств пойдет на сделки по сотрудничеству. Она добавила, что Zoom предоставит более подробную информацию о своих планах расходов 1 марта в отчете о доходах.

Известно, что за последний отчетный квартал Zoom показал сильные финансовые результаты. Так, выручка выросла на 600 миллионов долларов по сравнению с тем же периодом 2019 А операционная прибыль достигла 192,2 миллиона долларов.

Zoom входит в число технологических компаний, которые выиграли от пандемии и усиление тенденции к цифровизации общества, ведь многие люди были вынуждены работать из дома и пользоваться ее услугами для связи с коллегами, семьей и друзьями.