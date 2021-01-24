Джо Байден офіційно став новим президентом США. І це може принести певну користь фондовому ринку США. Читайте перелік кількох перспективних акцій, які, ймовірно, злетять за часів президенства Байдена.

Видання РБК розповіло, як можна заробити на політиці нової адміністрації США. Адже Джо Байден підтримує кілька компаній та готовий вкласти туди інвестиції.

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Які акції злетять за часів президенства Байдена

Зелена енергетика

Байден раніше мав намір вкласти 2 трильйони доларів в національну енергетику та екологію. Згідно з його планом, повний перехід США на чисті джерела повинен завершитися до 2035 року.

За думку аналітиків з Уолл-стріт, президенство Байдена дасть поштовх сектору зеленої енергетики, що робить перспективними акціями ключових компаній і цій галузі. В першу чергу – тих, що пов'язані з сонячною енергетикою, зокрема NextEra Energy.

Що відомо про NextEra Energy? Це найбільша в світі електроенергетична компанія за ринковою капіталізацією і перша в світі за обсягом виробництва енергії вітру і сонця. Прибуток компанії за третій квартал 2020 року виріс на 40% – до 1,23 мільярди доларів.



Інші варіанти в сфері відновлюваної енергетики:

Azure PowerGloba

Clearway Energy

Daqo New Energy

Sunnova

Sunrun

Електромобілі

Президентство Байдена може дати новий імпульс для виробників електрокарів. Адже політик підтримав план демократів з обміну звичайних автомобілів в США на машини з гібридними двигунами або ті, які працюють на електриці чи водневому паливі.

Байден заявляв про бажання бачити Америку світовим лідером у виробництві електромобілів. Він має намір вкласти 400 мільярдів доларів в автомобільну інфраструктуру, вдосконалення акумуляторних технологій і держзакупівлі електромобілів.

І очевидний бенефіціар президентства Байдена – компанія Tesla. Це найбільша компанія галузі і найдорожчий автовиробник світу в цілому. Її акції додали понад 720% за останні 12 місяців.

Окрім того, на початку січня 2021 року Tesla відзвітувала про випуск більш 509 тисяч автомобілів в 2020 році, що відповідало початковим планам компанії.

На думку аналітика CFRA Research Гарретта Нельсона, президентство Байдена вигідне компанії Ілона Маска.

Tesla була б одним з найбільших переможців, оскільки сфері електрокарів буде сильно надаватися субсидія адміністрацією Байдена. Він пропонує розширити податкові пільги і в 20 разів збільшити кількість станцій зарядки електромобілів,

– сказав Нельсон.

Інші варіанти в сфері електрокарів:

Fisker

Ford

General Motors

Hyliion\

Lordstown Motors

Nikola

NIO

Виробники канабісу

У США багато штатів легалізували використання канабісу, але федеральні закони все ще обмежують доступ до медичної марихуани. Через це банки і фінансові організації регулярно відмовляються співпрацювати з цією галуззю.

Однак, через президенство Байдена це може змінитися. У жовтні Камала Харріс заявила, що в разі перемоги Джо Байдена марихуана буде декриміналізована на федеральному рівні, а люди, які засуджені за пов'язані з нею злочину, реабілітовані. Після цієї заяви акції виробників канабісу зросли.

Зокрема, важливим тут стане Canopy Growth. Це одна з найбільших компаній Північної Америки з виробництва медичної марихуани. Її ринкова капіталізація перевищує 7 мільярдів доларів. А в числі її акціонерів – американська пивоварна компанія Constellation Brands.

Canopy Growth базується в Канаді і за часи політики Байдена зможе швидко увірватися на американський ринок і зайняти там велику частку. У 2019 вона уклала угоду про злиття з американським виробником марихуани Acreage Holdings.

Інші варіанти в сфері виробників канабісу:

Aphria

Aurora Cannabis

Cronos Group

Tilray

Інфраструктура

Очікується, що нова адміністрація зверне пильну увагу на інфраструктуру країни - зокрема, оновлення мостів і автомагістралей.

На думку експертів дослідницької фірми LPL Financial, великий пакет витрат на інфраструктуру може стати одним із перших пріоритетів для адміністрації Байдена. А передвиборча програма Байдена посприяє розвитку інженерних і будівельних компаній.

Зокрема, тут може пощастити Summit Materials. Це один з топ-10 постачальників піску, гравію, щебеню та цементу для виробництва бетону в США (це ключовий матеріал для будівництва більшості типів будівель).

Інші варіанти в сфері інженерних і будівельних компаній: