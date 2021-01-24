Джо Байден официально стал новым президентом США. И это может принести определенную пользу фондовом рынке США. Читайте перечень нескольких перспективных акций, которые, вероятно, взлетят во времена президентства Байдена.

Издание РБК рассказало, как можно заработать на политике новой администрации США. Ведь Джо Байден поддерживает несколько компаний и готов вложить туда инвестиции.

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Какие акции взлетят во времена президентства Байдена

Зеленая энергетика

Байден ранее намеревался вложить 2 триллиона долларов в национальную энергетику и экологию. Согласно его плану, полный переход США на чистые источники должен завершиться к 2035 году.

По мнению аналитиков с Уолл-стрит, президентство Байдена даст толчок сектора зеленой энергетики, делает перспективными акциями ключевых компаний и этой области. В первую очередь – тех, которые связаны с солнечной энергетикой, в частности NextEra Energy.

Что известно о NextEra Energy? Это крупнейшая в мире электроэнергетическая компания по рыночной капитализации и первая в мире по объему производства энергии ветра и солнца. Прибыль компании за третий квартал 2020 вырос на 40% – до 1,23 миллиарда долларов.



Другие варианты в сфере возобновляемой энергетики:

Azure

PowerGloba

Clearway Energy

Daqo New Energy

Sunnova

Sunrun

Электромобили

Президентство Байдена может дать новый импульс для производителей электрокаров. Ведь политик поддержал план демократов по обмену обычных автомобилей в США на машины с гибридными двигателями или те, которые работают на электричестве или водородном топливе.

Байден заявлял о желании видеть Америку мировым лидером в производстве электромобилей. Он намерен вложить 400 миллиардов долларов в автомобильную инфраструктуру, совершенствование аккумуляторных технологий и госзакупки электромобилей.

И очевидный бенефициар президентства Байдена – компания Tesla. Это крупнейшая компания отрасли и дорогой автопроизводитель мира в целом. Ее акции прибавили более 720% за последние 12 месяцев. Кроме того, в начале января 2021 Tesla отчиталась о выпуске более 509 000 автомобилей в 2020 году, что соответствовало первоначальным планам компании.

По мнению аналитика CFRA Research Гарретта Нельсона, президентство Байдена выгодно компании Илона Маска.

Tesla была бы одним из крупнейших победителей, поскольку сфере электрокаров будет сильно субсидироваться администрацией Байдена. Он предлагает расширить налоговые льготы и в 20 раз увеличить количество станций зарядки электромобилей,

– сказал Нельсон.

Другие варианты в сфере электрокаров:

Fisker

Ford

General Motors

Hyliion\

Lordstown Motors

Nikola

NIO

Производители каннабиса

В США многие штаты легализовали использование каннабиса, но федеральные законы все еще ограничивают доступ к медицинской марихуаны. Из-за этого банки и финансовые организации регулярно отказываются сотрудничать с этой отраслью.

Однако, из-за президентство Байдена это может измениться. В октябре Камала Харрис заявила, что в случае победы Джо Байдена марихуана будет декриминализирована на федеральном уровне, а люди, которые осуждены за связанные с ней преступления, реабилитированы. После этого заявления акции производителей каннабиса выросли.

В частности, важным здесь станет Canopy Growth. Это одна из крупнейших компаний Северной Америки по производству медицинской марихуаны. Ее рыночная капитализация превышает 7 миллиардов долларов. А в числе ее акционеров – американская пивоваренная компания Constellation Brands.

Canopy Growth базируется в Канаде и во времена политики Байдена сможет быстро ворваться на американский рынок и занять там большую часть. В 2019 она заключила соглашение о слиянии с американским производителем марихуаны Acreage Holdings.

Другие варианты в сфере производителей каннабиса:

Aphria

Aurora Cannabis

Cronos Group

Tilray

Инфраструктура

Ожидается, что новая администрация обратит пристальное внимание на инфраструктуру страны – в частности, обновление мостов и автомагистралей. По мнению экспертов исследовательской фирмы LPL Financial, большой пакет расходов на инфраструктуру может стать одним из первых приоритетов для администрации Байдена.

А предвыборная программа Байдена поспособствует развитию инженерных и строительных компаний. В частности, здесь может повезти Summit Materials. Это один из топ-10 поставщиков песка, гравия, щебня и цемента для производства бетона в США (это ключевой материал для строительства большинства типов зданий).

Другие варианты в сфере инженерных и строительных компаний: