Администрация нового президента США Джо Байдена планирует провести смену кадров на руководящих постах, контролирующих финансовые рынки США.

20 января 2021 года Джо Байден официально вступит в должность президента США и назначит новых глав руководящих органов, что следует ожидать Уолл-стрит сообщили РБК.

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Смена кадров на Уолл-стрит

Издание Bloomberg утверждает, что после смены кадров для Уолл-стрит начнется эпоха более жесткого регулирования, со стороны государства.

Сейчас известно о двух новых руководителей, среди них:

Рохит Чопра , член Федеральной торговой комиссии – новый глава Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB).

, член Федеральной торговой комиссии – новый глава Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Гэри Ганслер – будет новым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Что ожидать от нового головы CFPB – Рохиты Чопри

В Федеральной торговой комиссии господин Чопра выступал за более жесткие правила для крупных IT-компаний в части хранения данных и конкуренции, а также поддерживал более строгие меры наказания для нарушителей.

Рохит Чопра поддерживает сенатора от Демократической партии Элизабер Уоррен. Стоит отметить, что госпожа Уоррен в край негативно настроена по отношению к Уолл-стрит. Поэтому, очевидно, Чопра будет возрождать структуру Бюро финансовой защиты потребителей, которую усыпили, пока главой государства был Трамп, как заметило издание Bloomberg. Другими словами, можно сказать, что подобный выбор нового руководителя еще раз подтверждает, что государство планирует усилить контроль в сфере финансового рынка.

Что известно о Рохите Чопре Рохит Чопра – адвокат потребителей и комиссар Федеральной торговой комиссии, был помощником директора Бюро финансовой защиты потребителей. На должность господин Чопра вступил 2 мая 2018 года, после того, как полный Сенат США единогласно подтвердил его кандидатуру 26 апреля 2018 года.

Что ожидать от нового головы SEC – Гэри Ганслера

Планируется, что господин Ганслер изучит работу Финтех, в частности, компании по финансовым услугам Robinhood, регулирующего FINRA, и компании SPAC (Компания по приобретению специального назначения). Также пересмотрит правила торговли собственности банков Уолл-стрит, которые были смягчены при каденции предыдущего президента США Дональда Трампа.

Среди приоритетов будут следующие направления:

Контроль за китайскими компаниями, который провели листинг на биржах США в обход правил.

Раскрытие американскими корпорациями данных о привлечении рабочей силы и её влияние их деятельности на экологию.

Увеличение на фондовом рынке неопытных инвесторов, пришедших в период пандемии.

Как сообщает Bloomberg, возможны изменения подхода Комиссии по ценным бумагам на биржах США к регулированию частных инвестиционных компаний.