Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує провести зміну кадрів на керівних постах, що контролюють фінансові ринки США.

20 січня 2021 року Джо Байден офіційно вступить на посаду президента США та призначить нових голів керівних органів, що слід чекати Волл-стріт повідомили РБК.

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Зміна кадрів на Волл-стріт

Видання Bloomberg запевняє, що після зміни кадрів для Волл-стріт почнеться епоха більш жорсткого регулювання, з боку держави.

Нині відомо про двох нових керівників, серед них:

Рохіт Чопра , член Федеральної торгової комісії – новий голова Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB).

, член Федеральної торгової комісії – новий голова Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB). Гері Ганслер – буде новим головою Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Що чекати від нового голови CFPB – Рохіти Чопри

У Федеральній торговій комісії пан Чопра виступав за більш жорсткі правила для великих IT-компаній в частині збереження даних та конкуренції, а також підтримував більш суворі міри покарання для порушників.

Рохіт Чопра підтримує сенатора від Демократичної партії Єлізабер Уоррен. Варто зауважити, що пані Уорен в край негативно налаштована стосовно Волл-стріт. Тож, вочевидь, Чопра буде відроджувати структуру Бюро фінансового захисту споживачів, яку приспали, поки главою держави був Трамп, як зауважило видання Bloomberg. Іншими словами, можемо сказати, що подібний вибір нового керівника ще раз підтверджує, що держава планує посили контроль у сфері фінансового ринку.

Що відомо про Рохіту Чопра Рохіт Чопра – адвокат споживачів та комісар Федеральної торгової комісії, що був помічником директора Бюро фінансового захисту споживачів. На посаду пан Чопра вступив 2 травня 2018 року, після того, як повний Сенат США одноголосно підтвердив його кандидатуру 26 квітня 2018 року.

Що чекати від нового голови SEC – Гері Ганслера

Планується, що пан Ганслер вивчить роботу фінтехів, зокрема, компанію з фінансових послуг Robinhood, що регулює FINRA, та компанію SPAC (Компанія з придбання спеціального призначення). Також передивиться правила торгівлі власності банків Волл-стріт, які були пом’якшені за каденції попереднього президента США Дональда Трампа.

Серед пріоритетів будуть такі сфери, як:

Контроль за китайськими компаніями, що провели лістинг на біржах США в обхід правил.

Розкриття американськими корпораціями даних про залучення робочої сили та вплив їх діяльність на екологію.

Збільшення на фондовому ринку недосвідчених інвесторів, що прийшли в період пандемії.

Як повідомляє Bloomberg, можливі зміни підходу Комісії з цінних паперів на біржах США до регулювання приватних інвестиційних компаній.