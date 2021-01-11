ЗМІ повідомляють, що за результатами другого туру виборів до Сенату США у штаті Джорджії перемогли два кандидати від Демократичної партії: Рафаель Ворнок і Джон Оссофф. Тепер демократи отримають перевагу у верхній палаті Конгресу, на фоні чого зростатиме котирування компаній, що причетні до вироблення чистої енергетики.

За підсумками торгів 6 січня 2021, акції компанії SunPower збільшились на 20,17%. SunPower – американська компанія, що займається виробленням сонячних панелей для будинків, повідомляє РБК.

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Перемога Джо Байдена

Перед президентськими виборами у США Джо Байден заявив, що у разі його перемоги на виборах американська енергетика позбудеться від викидів вуглецю до 2035 року. Так, він планував витратити 2 трильйони доларів, щоб перевести енергетику США на екологічні чисті джерела, про що писав Bloomberg. CNBC ж повідомив, що експерти вважають це приведе до більш сприятливої політики в галузі сонячної енергетики.

Оскільки Джо Байден переміг на президентських виборах у 2020 році і демократи матимуть перевагу у верхній палаті Сенату, то фактично уся влада у США буде зосереджена в руках Демократичної партії. Це вочевидь надихнуло інвесторів, оскільки акції таких компаній, як: SunPower, Sunrun та SolarEdge, значно виросли.

Вартість паперів Sunrun, що виробляє сонячні панелі, збільшилась на 16,53%, Enphase Energy, яка займається розробкою компонентів для подібних панелей та інших пристроїв – на 12,07%. Крім того, папери SolarEdge зросли на 9,89%, компанія займається виробництвом сонячних систем, а папери компанії, що керує сонячними накопичувальними системами, Sunnova – на 8,83%.

Думка експерта

Аналітик "Фрідом Фінанс" Михайло Дениславов відзначив, що навіть у разі перемоги двох демократів місця у Сенаті розподілять порівну – 50 на 50. Обрана віцепрезидентка Камала Гарріс, також представниця Демократичної партії, буде мати право вирішального голосу.

Іншими словами, перевага Демократичної партії буде не настільки великою, щоб мати можливість підвищити податки, а вірогідність нових стимулів збільшитись, тому глибокої корекції ринку вдасться уникнути, – наголосив аналітик Михайло Денисламов.