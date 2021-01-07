2020 рік виявився дуже непростим не лише для людей, а й для економіки. І якби можна було повернути час назад, то інвестори вкладали б гроші в точно інші речі, ніж зробили це насправді.

Видання "РБК Інвестиції" порівняли доходи від вкладення 100 тисяч рублів (близько 38 тисяч гривень) на рік в різні сфери. На чому ж можна було заробити найбільше грошей в 2020 році?

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Зокрема, враховувалися такі способи вкладення коштів:

покласти гроші на банківський депозит;

купити акції російських компаній;

купити державні облігації федеральної позики (ОФП);

купити євро на біржі;

купити долари на біржі;

конвертувати рублі в долари США і купити акції іноземних компаній;

купити євро і покласти гроші на банківський депозит в євро;

купити долари США і покласти гроші на банківський депозит в доларах.

Як примножилися гроші за рік

На відміну від попереднього року, в експерименті 2020 року не було вкладень, які принесли б інвесторові збитки. Всі види вкладень виявилися вигіднішими, ніж звичайний річний рублевий банківський депозит, прибутковість якого становила 7%.

Зокрема, купівля валюти – доларів США або євро – дозволяє зробити найвигідніші інвестиції. Як видно на графіку, саме курси євро і долара показали найбільшу динаміку.

Курс долара в Росії виріс за рік на 21,91%, курс євро – на 33,6%. Тож, придбання валют є вигідною інвестицією. Так, просто купивши євро на 100 тисяч рублів, інвестор отримав би за рік 133,6 тисячі. А покупка доларів на ту ж суму принесла б 121,9 тисячі рублів.

Якщо інвестор поклав би куплену валюту на валютний банківський депозит, то він теж збільшив би прибутковість своїх інвестицій в порівнянні з простою купівлею валюти. А якби інвестор не просто купував валюту, а й вкладав її, то його прибуток був би значно вищим.

Так, найвигіднішими інвестиціями виявилися вкладення в акції іноземних компаній. Купивши рік тому іноземні акції на 100 тисяч рублів, зараз можна було в середньому продати їх на суму 142 тисячі. Водночас вкладення в російські акції перетворили б 100 тисяч рублів до кінця 2020 року в 113,5 тисячі.

Вкладення в ОФЗ принесли б інвесторові 8,8% річних, а в облігації російських компаній – 8,5%.

Цікаво, що максимальну прибутковість від покупки валюти можна було б витягти, придбавши долари і євро по курсу 60,88 рублів і 67,65 рублів за один долар і євро відповідно. Долар варто було б продати в березня по 91,97, а євро в листопаді за 94,14. Тоді інвестор зміг би отримати від 100 тисяч рублів – вкладень 139,2 тисячі на євро і 134,7 на доларі.