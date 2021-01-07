2020 оказался очень непростым не только для людей, но и для экономики. И если бы можно было вернуть время назад, то инвесторы вкладывали бы деньги в точно другие вещи, чем сделали это на самом деле.

Издание "РБК Инвестиции" сравнили доходы от вложения 100 000 рублей (около 38 000 гривен) в год в различные сферы. На чем же можно было больше заработать в 2020 году?

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В частности, учитывались такие способы вложения средств:

положить деньги на банковский депозит;

купить акции российских компаний;

купить государственные облигации федерального займа (ОФЗ);

купить евро на бирже;

купить доллары на бирже;

конвертировать рубли в доллары США и купить акции иностранных компаний;

купить евро и положить деньги на банковский депозит в евро;

купить доллары США и положить деньги на банковский депозит в долларах.

Как умножились деньги за год

В отличие от предыдущего года, в эксперименте 2020 не было вложений, которые принесли бы инвестору убытки. Все виды вложений оказались более выгодными, чем обычный годовой рублевый банковский депозит, доходность которого составила 7%.

В частности, покупка валюты – долларов США или евро – позволяет сделать выгодные инвестиции. Как видно на графике, именно курсы евро и доллара показали наибольшую динамику.

Курс доллара в России вырос за год на 21,91%, курс евро – на 33,6%. Поэтому, приобретение валют есть выгодной инвестицией. Так, просто купив евро на 100 000 рублей, инвестор получил бы за год 133,6 тысячи. А покупка долларов на ту же сумму принесла бы 121,9 тысячи рублей.

Если инвестор положил бы купленную валюту на валютный банковский депозит, то он тоже увеличил бы доходность своих инвестиций по сравнению с простой покупкой валюты. А если бы инвестор не просто покупал валюту, но и вкладывал ее, то его прибыль была бы значительно выше.

Так, выгодными инвестициями оказались вложения в акции иностранных компаний. Купив год назад иностранные акции на 100 000 рублей, сейчас можно было в среднем продать их на сумму 142 000. В то же время вложения в российские акции превратили бы 100 000 рублей до конца 2020 года в 113,5 тысячи.

Вложения в ОФЗ принесли бы инвестору 8,8% годовых, а в облигации российских компаний – 8,5%.

Интересно, что максимальную доходность от покупки валюты можно было бы извлечь, купив доллары и евро по курсу 60,88 рублей и 67,65 рублей за один доллар и евро соответственно. Доллар следовало бы продать в марте по 91,97, а евро в ноябре по 94,14. Тогда инвестор смог бы получить 139,2 тысячи в евро и 134,7 на долларе вложений.