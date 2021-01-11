СМИ сообщают, что на выборах в Сенат США в штате Джорджии победили два кандидата от Демократической партии: Рафаэль Уорнок и Джон Оссоффу, по результатам второго тура. В связи с чем демократы получат преимущество в верхней палате Конгресса и на фоне чего будет расти котировки компаний, причастных к выработке чистой энергетики.

По итогам торгов от 6 января 2021 акции компании SunPower выросли на 20,17%. SunPower – американская компания, занимающаяся выработкой солнечных панелей для домов, о чем написали РБК.

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Победа Джо Байдана

Перед президентскими выборами в США Джо Байден заявил, что в случае его победы на выборах, американская энергетика избавится от выбросов углерода к 2035 году. Так, он планировал потратить 2 триллиона долларов, чтобы перевести энергетику США на экологически чистые источники, о чем писал Bloomberg. CNBC же сообщил, что эксперты считают это приведет к более благоприятной политики в области солнечной энергетики.

Поскольку Джо Байден победил на президентских выборах в 2020 году и демократы будут иметь преимущество в верхней палате Сената, то фактически вся власть в США будет сосредоточена в руках Демократической партии. Это очевидно вдохновило инвесторов, поскольку акции таких компаний как: SunPower, Sunrun и SolarEdge значительно выросли.

Стоимость бумаг Sunrun, что производит солнечные панели, увеличилась на 16,53%, Enphase Energy, которая занимается разработкой компонентов для подобных панелей и других устройств – на 12,07%. Кроме того, бумаги SolarEdge выросли на 9,89%, компания занимается производством солнечных систем, а бумаги компании, управляющей солнечными накопительными системами, Sunnova – на 8,83%.

Мнение експерта

Аналитик "Фридом Финанс" Михаил Дениславов отметил, что даже если в случае победы двух демократов, места в Сенате распределят поровну – 50 на 50. Избранный вице-президент Камала Харрис, также представитель Демократической партии, будет иметь право решающего голоса.

Другими словами, преимущество Демократической партии будет не столь велико, чтобы иметь возможность повысить налоги, а вероятность новых стимулов увеличиться, поэтому глубокой коррекции рынка удастся избежать, – сказал аналитик Михаил Денисламов.