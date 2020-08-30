Генеральний директор німецького сервісу з пошуку готелів і порівняння цін Trivago Аксель Хефер вважає, що повністю віддалений режим роботи приречений на провал. За його словами, прийняття важливих рішень або творча робота вимагає особистої присутності.

Сервіс для пошуку і порівняння цін на готелі Trivago переходить на "гібридний" режим роботи — більшу частину місяця всі співробітники компанії будуть працювати віддалено, але в офісі їм все ж таки доведеться з'являтися, пише Business Insider.

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Я завжди посміхаюся, коли читаю новини про те, як Facebook або Twitter переводить співробітників на повну віддалену роботу. Як можливо в такій ситуації зберігати баланс? Я не впевнений, що хтось знає, — каже Хефер.

Новий режим роботи Trivago означатиме, що співробітники повинні будуть з'являтися в офісі один або два тижні в місяць, починаючи з вересня. Повністю працювати з дому зможуть тільки ті з них, кому необхідно доглядати за маленькими дітьми. Так само вся команда сервісу отримає додатковий тиждень відпустки.

Хефер додав, що необхідність ходити в офіс дасть його співробітникам можливість бачитися з колегами, що також дуже важливо.