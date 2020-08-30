Генеральный директор немецкого сервиса по поиску отелей и сравнения цен Trivago Аксель Хефер считает, что полностью удаленный режим работы обречен на провал. По его словам, в удаленке нет ничего плохого, но принятие важных решений или творческая работа требует личного присутствия.

Сервис для поиска и сравнения цен на отели Trivago переходит на "гибридный" режим работы — большую часть месяца все сотрудники компании будут работать удаленно, но в офисе им все же придется появляться, пишет Business Insider.

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Поэтому я всегда улыбаюсь, когда читаю новости о том, как Facebook или Twitter переводит сотрудников на полную удаленку. Как возможно в такой ситуации сохранять баланс? Я не уверен, что кто-то знает, — говорит Хефер.

Новый режим работы Trivago подразумевает, что сотрудники должны будут появляться в офисе одну или две недели в месяц, начиная с сентября. Полностью работать из дома смогут только те из них, кому необходимо ухаживать за маленькими детьми. Так же вся команда сервиса получит дополнительную неделю отпуска.

Хефер добавил, что необходимость ходить в офис даст его сотрудникам возможность видеться с коллегами, что также очень важно.