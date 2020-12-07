Компанія WarnerMedia, яка входить до структури АТ & Т, робить ставку на онлайн-перегляди та випустять всі нові фільми в 2021 році на платформі HBO Max. Адже тепер в компанії не вірять, що глядачі швидко повернуться в кінотеатри.

Відомо, що з березня 81% американців не ходили в кіно. Про це повідомляє видання Yahoo Finance.

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Таким чином компанія планує збільшити кількість передплатників платформи. Експеримент почнеться з фільму "Чудо-жінка: 1984", вихід якого запланований на 25 грудня 2020 року, і потім пошириться на 17 фільмів, вироблених компанією Warner Bros.

Проте, фільми будуть доступні на платформі HBO Max тільки протягом місяця. Водночас покази в кінотеатрах будуть йти паралельно та будуть продовжуватися і надалі.

Ця новина негативно вплинула на акції американських кінотеатрів. Так, з грудня акції Cinemark впали на 21,95% А ціна акцій найбільшої в світі мережі кінотеатрів AMC знизилася на 15,97%.

Чому американці не відвідують кінотеатри? Дослідження листопада показують, що 81% американців жодного разу не були в кінотеатрі з березня 2020 року. Більшість з них зізналися, що бояться заразитися коронавірусом.