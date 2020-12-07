Компания WarnerMedia, которая входит в структуру АО & Т, делает ставку на онлайн-просмотры и выпустит все новые фильмы в 2021 году на платформе HBO Max. Ведь теперь в компании не верят, что зрители скоро вернутся в кинотеатры.

Известно, что с марта 81% американцев не ходили в кино. Об этом сообщает издание Yahoo Finance.

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Таким образом компания планирует увеличить количество подписчиков платформы. Эксперимент начнется с фильма "Чудо-женщина 1984", выход которого запланирован на 25 декабря 2020 года, и затем распространится на 17 фильмов, произведенных компанией Warner Bros.

Однако, фильмы будут доступны на платформе HBO Max только в течение месяца. В то же время показания в кинотеатрах будут идти параллельно и бпотом продолжаться в дальнейшем.

Эта новость негативно повлияла на акции американских кинотеатров. Так, с декабря акции Cinemark упали на 21,95% А цена акций крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC снизилась на 15,97%.

Почему американцы не посещают кинотеатры? Исследование ноября показывают, что 81% американцев ни разу не были в кинотеатре с марта 2020 года. Большинство из них признались, что боятся заразиться коронавирусом.