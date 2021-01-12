Британська інвестиційна компанія Permira вирішила продати частину своїх акцій з компанії з виробництва взуття Dr. Martens. Первинне розміщення акцій виробника пройде на Лондонській фондовій біржі.

Зазначимо, що інвестиційна компанія Permira придбала бренд Dr. Martens ще в 2013 році, викупивши 91,5% акцій британського виробника взуття R Griggs Group, повідомляє видання Financial Times.

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Тоді за виробника Dr. Martens пропонували від 120 мільйонів фунтів стерлінгів до 200 мільйонів. Серед зацікавлених у покупці Dr. Martens був, зокрема, і інвестиційний фонд Pamplona Capital, пов'язаний з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Однак, Permira тоді запропонувала 300 мільйонів фунтів і в підсумку випередила конкурентів у боротьбі за легендарний бренд.

Але зараз Permira вирішила продати акції Dr. Martens (вперше така ідея з’явилася ще в 2019 році). Серед варіантів продажу розглядалися такі:

прямий продаж акцій виробника взуття

розміщення акцій на біржі.

В результаті інвестфонд вирішив продати частину своїх акцій Dr. Martens на фондовій біржі у Лондоні.

При цьому в ході IPO (торгів) акції будуть продані і ті, що належать зараз Permira, і ті, які належать деяким іншим акціонерам. Компанія не планує проводити додаткової емісії. Після IPO частка акцій виробника Dr. Martens, що знаходяться у вільному обігу, складе не менше 25%.

Додамо, що станом на березень 2020 року річна виручка Dr. Martens склала 672 мільйони фунтів стерлінгів, а прибуток – 184 мільйони.

При цьому, попри пандемію COVID-19, продажі компанії в минулому році не впали, а за підсумками перших шести місяців 2020/21 фінансового року (квітень-вересень), навпаки, зросли на 18%.