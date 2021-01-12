Британская инвестиционная компания Permira решила продать часть своих акций из компании по производству обуви Dr. Martens. Первичное размещение акций производителя пройдет на Лондонской фондовой бирже.

Отметим, что инвестиционная компания Permira приобрела бренд Dr. Martens еще в 2013 году, выкупив 91,5% акций британского производителя обуви R Griggs Group, сообщает издание Financial Times.

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Тогда за производителя Dr. Martens предлагали от 120 миллионов фунтов стерлингов к 200 миллионов. Среди заинтересованных в покупке Dr. Martens был в том числе и инвестиционный фонд Pamplona Capital, связанный с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Однако, Permira тогда предложила 300 миллионов фунтов и в итоге опередила конкурентов в борьбе за легендарный бренд.

Но сейчас Permira решила продать акции Dr. Martens (впервые такая идея появилась еще в 2019 году). Среди вариантов продажи рассматривались следующие:

прямая продажа акций производителя обуви

размещения акций на бирже.

В результате инвестфонд решил продать часть своих акций Dr. Martens на фондовой бирже в Лондоне.

При этом в ходе IPO (торгов) акции будут проданы и принадлежащие сейчас Permira, и те, которые принадлежат некоторым другим акционерам. Компания не планирует проводить допэмиссии. После IPO доля акций производителя Dr. Martens, находящихся в свободном обращении, составит не менее 25%.

Добавим, что на март 2020 годовая выручка Dr. Martens составила 672 миллиона фунтов стерлингов, а прибыль – 184 миллиона.

При этом, несмотря пандемии COVID-19, продажи компании в прошлом году не упали, а по итогам первых шести месяцев 2020/21 финансового года (апрель-сентябрь), напротив, выросли на 18%.