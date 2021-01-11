Акции Twitter в первый день торгов в Германии упали на 7% после того, как соцсеть заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Эксперты прогнозируют, что блокировка страницы Трампа может оказать негативное влияние на соцсеть.

Почему Twitter заблокировал Трампа? В компании пояснили, что они навсегда заблокировали страницу Дональда Трампа, который имеет более 88 миллионов человек, из-за риска дальнейшего насилия. Представители Twitter считают, что президент США подстрекал людей к насилию, сообщает издание Forbes.

Интересно Alibaba в ловушке: как Джек Ма потерял 11 миллиардов и при чем здесь Китай

А все из-за протестов в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США и попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов.

В ответ Трамп обвинил Twitter о сговоре с политическими оппонентами и заявил о возможности создания собственной онлайн-платформы.

В то же время эксперты уверяют, что такое решение компании будет умеренный негативное влияние. "Ждите снижение количества пользователей, хотя снижение вовлеченности - это более серьезный вопрос", – заявили аналитики Berstein.

Кроме того, Twitter и другие соцсети могут нести дополнительные расходы, поскольку они стремятся и в дальнейшем модерировать контент пользователей.

Пошаговая модерация приветствуется, но это дорого и может принести пользу Facebook, который уже имеет армию модераторов (примерно в шесть раз больше, чем персонал Twitter),

– добавляют эксперты.

Добавим, что аккаунты Дональда Трампа в в фейсбуке и инстаграме будут заблокированы до конца его президентского срока после беспорядков в Вашингтоне.

Многие сторонники Дональда Трампа после блокировки президента в Twitter перешли в социальную сеть Parler. Однако Apple и Google удалили эту сеть из магазинов приложений.