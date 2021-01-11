Акції Twitter в перший день торгів у Німеччині впали на 7% після того, як соцмережа заблокувала обліковий запис чинного президента США Дональда Трампа. Експерти прогнозують, блокування сторінки Трампа може мати негативний вплив на соцмережу.

Чому Twitter заблокував Трампа? У компанії пояснили, що вони назавжди заблокували сторінку Дональда Трампа, який має понад 88 мільйонів осіб, через ризик подальшого насильства. Представники Twitter вважають, що президент США підбурював людей до насильства, повідомляє видання Forbes.

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А все через протести у Вашингтоні 6 січня, коли прихильники Трампа увірвалися в будівлю конгресу США і спробували зірвати затвердження підсумків президентських виборів.

У відповідь Трамп звинуватив Twitter в змові з політичними опонентами і заявив про можливість створення власної онлайн-платформи.

Водночас експерти запевняють, що таке рішення компанії матиме помірний негативний вплив. "Чекайте зниження кількості користувачів, хоча зниження залученості – цебільш серйозне питання", – заявили аналітики Berstein.

Крім того, Twitter та інші соцмережі можуть мати додаткові витрати, оскільки вони прагнуть і надалі модерувати контент користувачів.

Покрокова модерація вітається, але це недешево і може принести користь Facebook, який вже має армію модераторів (приблизно в шість разів більшу, ніж персонал Twitter),

– додають експерти.

Додамо, що акаунти Дональда Трампа в у фейсбуці та інстаграмі будуть заблоковані до кінця його президентського терміну після заворушень у Вашингтоні.

Багато прихильників Дональда Трампа після блокування президента в Twitter перейшли в соціальну мережу Parler. Однак Apple і Google видалили цю мережу з магазинів додатків.