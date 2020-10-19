Засновник інвестиційної компанії Baron Capital мільярдер Рон Берон представив прогноз щодо подальшого розвитку бізнесу Ілона Маска. Він очікує, що виробник електромобілів Tesla упродовж наступних 10 років зросте уп'ятеро. Інше підприємство Маска – SpaceX – теж чекає стрімке зростання.

Акції Tesla з початку 2020 року подорожчали на 450%. На думку гендиректора Baron Capital, цінні папери автовиробника зростатимуть і далі. Зокрема, Рон Берон прогнозує зростання вартості акцій Tesla ще на 400% від нинішнього рівня. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC.

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Перспективи бізнесу Ілона Маска: прогнози

Бізнесмен передбачає, що в найближчі 10 років ринкова капіталізація компанії Ілона Маска досягне 2 трильйонів доларів. Сам Берон почав інвестувати в акції Tesla ще 2016 року, коли один актив виробника електромобілів коштував 40 доларів.

Мільярдер стверджує, що інвестуючи в компанію, не потрібно зосереджувати увагу на вартості її активів, а варто дивитися – як розвивається її бізнес загалом.

Коли ми вкладали гроші в Tesla, вона коштувала 40 мільярдів доларів. Сьогодні її ринкова капіталізація - понад 400 мільярдів доларів,

– зазначив Рон Берон в інтерв'ю CNBC.

Голова Baron Capital вважає, що рівень продажів електрокарів компанії Ілона Маска зросте до 500-800 мільйонів доларів. Ще один перспективний напрям діяльності Tesla – виробництво акумуляторів.

Також Рон Берон вбачає великий потенціал в розвитку іншої компанії Ілона Маска – SpaceX.

На мою думку, у SpaceX є шанс стати такою ж великою компанією, як і Tesla. У наступні кілька років я говоритиму з вами про SpaceX набагато більше, ніж роблю це сьогодні, – додав інвестор.

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Інвестиції компанії Рона Берона в Tesla

Загальний розмір активів Baron Capital становить 39,9 мільярда доларів. Згідно з даними MarketWatch, станом на 30 вересня інвестиційна компанія є власницею понад 7,3 мільйона акцій Tesla (середня вартість купівлі акції – 43,07 долара за одну штуку).