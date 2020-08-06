Більшість інвесторів вважають, що вакцину від коронавірусу широко розповсюджуватимуть не раніше липня 2021. Аналітики Goldman Sachs вважають, що цей прогноз надто песимістичний.

Стратеги в Goldman Sachs вважають, що є хороший шанс, що принаймні одну вакцину Управління з продовольства і медикаментів схвалить до кінця листопада. Відповідно, її широко розповсюдять до середини 2021 року, пише MarketWatch.

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Як пошук вакцини впливає на ринки

Такий сценарій позитивно позначиться на США, яка, ймовірно, і очолить гонку вакцинації. Для США пошук вакцини є важливішим, ніж для інших країн через гостру ситуацію з коронавірусом, яку країні не вдається контролювати.

Саме різке зростання ймовірності винайдення вакцини є однією з ключових причин того, що ринку акцій вдалося досягти нових максимумів навіть на фоні того, що охорона здоров'я в США не демонструє успіхів. Ще одна причина – падіння прибутковості облігацій з урахуванням інфляції.

Вакцина може спричинити повернення до традиційних циклів, більш жорстких кривих дохідності облігацій, а також росту валют та акцій. Стратеги наголошують, що наступні місяці ринок може бути інакшим, особливо, якщо інвестори і далі сподіватимуться на вакцину.

За опитуванням серед інвесторів абсолютна більшість (61%) вважають, що вакцина не потрапить у вільний доступ до липня 2021. Кожен 5-ий вважає, що це трапиться з квітня по липень, а 15% – з січня по квітень. Лише 5% інвесторів вірять, що вакцина надійде у доступ ще цього року.