Большинство инвесторов считают, что вакцину от коронавируса широко распространять не раньше июля 2021. Аналитики Goldman Sachs считают, что этот прогноз слишком пессимистичен.

Стратеги в Goldman Sachs считают, что есть хороший шанс, что по крайней мере одну вакцину Управление по продовольствию и медикаментам одобрит до конца ноября. Соответственно, ее широко распространят к середине 2021, пишет MarketWatch.

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Как поиск вакцины влияет на рынки

Такой сценарий положительно скажется на США, которая, вероятно, и возглавит гонку вакцинации. Для США поиск вакцины важнее, чем для других стран через острую ситуацию с коронавирусом, которую стране не удается контролировать.

Именно резкий рост вероятности изобретение вакцины является одной из ключевых причин, что рынку акций удалось достичь новых максимумов даже на фоне того, что здравоохранение в США не демонстрирует успехов. Еще одна причина – падение доходности облигаций с учетом инфляции.

Вакцина может вызвать возврат к традиционным циклов, более жестких кривых доходности облигаций, а также роста валют и акций. Стратеги отмечают, что последующие месяцы рынок может быть иным, особенно, если инвесторы и дальше надеяться на вакцину.

По опросу среди инвесторов абсолютное большинство (61%) считают, что вакцина не попадет в свободный доступ к июлю 2021 Каждый пятый считает, что это случится с апреля по июль, а 15% – с января по апрель. Лишь 5% инвесторов верят, что вакцина поступит в доступ в этом году.