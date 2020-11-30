Представники біотехнологічної компанії Moderna заявили, що їхня вакцина здатна врятувати у випадку тяжких форм коронавірусу. Після цього повідомлення акції підприємства різко подорожчали.

На премаркеті цінні папери біотехкомпанії зросли в ціні на 12,08%, досягнувши 142,38 долара за штуку, пише РБК.

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Вакцина від COVID-19 компанії Moderna: що про неї відомо

Вакцина від коронавірусу, над якою працює Moderna, здатна запобігати захворюваню у 94,1% випадках. Водночас, препарат продемонстрував 100-відсоткову ефективність під час боротьби з тяжкими формами COVID-19.

Такі висновки компанія зробила за результатами проміжних спостережень в ході третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

Тестування вакцини від COVID-19: що про це відомо? У тестуванні препарату взяли участь 30 тисяч добровольців. Із них заразилося коронавірусом тільки 196 осіб, із них 185 осіб отримали плацебо, а 11 учасників випробування - вакцину. У 30 добровольців спостерігалася тяжка форма захворювання при цьому всі ці люди входили в групу осіб, хто отримав плацебо.



Moderna ретельно стежить за станом здоров'я усіх учасників тестування упродовж більш, ніж двох місяців. Такі вимоги встановлює Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Як очікують світові ринки, Moderna може випускати від 500 мільйонів до 1 мільярда доз вакцини у 2021 році. Препарат біотехкомпанії досить легко зберігати: він не псується у звичайному холодильнику і залишатиметься стабільним за температури від 2°C до 8°C. За температури у -20 °C строк придатності вакцини досягає 60 діб. Отож, у плані зберігання вакцина від COVID-19 набагато краща, ніж препарат, розроблений Pfizer і BionTech, якому потрібна температура у -70°C.

Після новини про ефективність вакцини від коронавірусу в особливо тяжких випадках, компанія Moderna планує подати заявку у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), щоб отримати дозвіл на продаж препарату у Європейському Союзі.