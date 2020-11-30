Представители биотехнологической компании Moderna заявили, что их вакцина способна спасти человека с тяжелой формой коронавируса. После этого сообщения акции предприятия резко подорожали.

На премаркете ценные бумаги биотехкомпании выросли в цене на 12,08%, достигнув 142,38 доллара за штуку, пишет РБК.

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Вакцина против COVID-19 компании Moderna: что о ней известно

Вакцина против коронавируса, над которой работает Moderna, способна предотвращать заболевания в 94,1% случаях. В то же время, препарат продемонстрировал 100-процентную эффективность при борьбе с тяжелыми формами COVID-19.

Такие выводы компания сделала по результатам промежуточных наблюдений в ходе третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Тестирование вакцины от COVID-19: что об этом известно? В тестировании препарата приняли участие 30 000 добровольцев. Из них заразились коронавирусом только 196 человек, из которых 185 человек получили плацебо, а 11 добровольцев – вакцину. У 30 добровольцев наблюдалась тяжелая форма заболевания, при этом все эти люди входили в группу лиц, получивших плацебо.



Moderna тщательно следит за состоянием здоровья всех участников тестирования в течение более чем двух месяцев. Такие требования устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Как ожидают мировые рынки, Moderna может выпускать от 500 миллионов до 1 миллиарда доз вакцины в 2021 году. Препарат биотехкомпании достаточно легко хранить: он не портится в обычном холодильнике и может оставаться стабильным при температуре от 2°C до 8°C. При температуре в -20°C срок годности вакцины достигает 60 суток. Так, в плане хранения вакцина против COVID-19 намного лучшая, чем препарат, разработанный Pfizer и BionTech, которому нужна температура в -70°C.

После новости об эффективности вакцины против коронавируса в особо тяжелых случаях, компания Moderna планирует подать заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить разрешение на продажу препарата в Европейском Союзе.