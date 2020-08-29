Співробітники вважають, що переплатили 8 млн доларів податків, оскільки їм довелося купувати акції за несправедливою ціною.

Понад 200 працівників Uber, в тому числі колишніх, подали позов через випуск належних їм обмежених акцій напередодні первинного публічного розміщення (IPO) в травні 2019 року, передає Financial Times.

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27 серпня 2020 року працівники звернулися до Верховного суду Каліфорнії, звинувативши компанію в тому, що вона навмисно і без дозволу піддала їх ризику отримання додаткових збитків, пов'язаних з більш високими податками на доходи.

Що пропонували людям

Uber пропонувала співробітникам купити свої акції, як і багато інших компаній Кремнієвої долини. Завдяки цьому вони не тільки ставали частиною її історії, а й могли заробити, коли стартап вийде на біржу, а його акції подорожчають і їх можна буде продати.

Незадовго до розміщення на біржі Uber вказувала, що вартість акцій може варіюватися від 40 до 100 доларів за штуку, пише The Washington Post з посиланням на одного із співробітників компанії.

Чому виник скандал

У акцій Uber були обмеження: співробітники могли продати їх тільки після закінчення шести місяців з моменту виходу компанії на біржу, відзначає Protocol. Спочатку стартап планував передати акції після закінчення зазначеного терміну. Але за чотири дні до IPO повідомив, що випустить їх до виходу на біржу, вказує видання.

У день IPO акції Uber коштували 45 доларів, але в наступні місяці вони подешевшали.

У листопаді 2019 року, коли термін блокування на продаж паперів закінчився, вони коштували 26 доларів. 28 серпня 2020 року вартість акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі становила 33,8 доларів за штуку.

Крок Uber був стратегічним: випустивши акції до IPO, компанія уникала різкого збільшення їх кількості на ринку в листопаді 2019 року, що могло вплинути на їх вартість. З іншого боку, якби вартість акцій після виходу на біржу виросла, працівникам довелося б платити великі податки на доходи.

Зараз співробітники компанії змушені сплачувати податки виходячи з вартості акцій на IPO, а не їх фактичної вартості.