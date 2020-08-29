Сотрудники считают, что переплатили 8 млн долларов налогов, поскольку им пришлось покупать акции по более высокой цене.

Свыше 200 работников Uber, в том числе бывших, подали иск к компании из-за выпуска принадлежащих им ограниченных акций накануне первичного публичного размещения (IPO) в мае 2019 года, передает Financial Times.

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27 августа 2020 года работники обратились в Верховный суд Калифорнии, обвинив компанию в том, что она умышленно и без разрешения подвергла их риску получения дополнительных убытков, связанных с более высокими налогами на доходы.

Что предлагали людям

Uber предлагала сотрудникам купить свои акции, как и многие другие компании Кремниевой долины, поясняет издание. Благодаря этому они не только становились частью ее истории, но и могли сделать состояние, когда стартап выйдет на биржу, его акции подорожают и их можно будет продать.

Незадолго до размещения на бирже Uber указывала, что стоимость акций может варьироваться от 40 до 100 долларов за штуку, пишет The Washington Post со ссылкой на одного из сотрудников компании.

Почему поднялся скандал

У акций Uber были ограничения: сотрудники могли продать их только по истечении шести месяцев с момента выхода компании на биржу. Изначально стартап планировал передать акции по истечении указанного срока. Но за четыре дня до IPO сообщил, что выпустит их до выхода на биржу, указывает издание.

В день IPO акции Uber стоили 45 долларов, но в последующие месяцы они подешевели.

В ноябре 2019 года, когда срок блокировки на продажу бумаг истёк, они стоили 26долларов. 28 августа 2020 года стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже составляла 33,8 доллара за штуку.

Шаг Uber был стратегическим: выпустив акции до IPO, она избегала резкого увеличения их количества на рынке в ноябре 2019 года, что могло повлиять на их стоимость. С другой стороны, если бы стоимость акций после выхода на биржу выросла, работникам пришлось бы платить большие налоги на доходы.

Сейчас сотрудники компании вынуждены уплачивать налоги исходя из стоимости акций на IPO, а не их фактической стоимости.