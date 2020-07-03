У п’ятницю, 3 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжили падіння через стрімке зростання нових випадків коронавірусу у світі. Спалахи захворювання у 37 американських штатах ще більше уповільнюють відновлення попиту на пальне у США, найбільшого світового споживача нафти.

Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 0,58%, досягнувши 42,89 долара за барель. Нафта марки WTI знизилася в ціні на 0,59% – до 40,41 долара за барель.

Напередодні, 2 липня, сесія торгів теж розпочалася з падіння вартості сировини. Однак упродовж дня обидві марки нафти зросли в ціні на понад 2% чому сприяли оптимістичні дані щодо зниження рівня безробіття у США.

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Рівень безробіття у США поступово падає

Окрім того, згідно з останніми даними у червні зросла кількість робочих місць поза фермерською сферою до 4,8 мільйона .

. Раніше аналітики прогнозували, що цей показник досягне 3 мільйона місць у минулому місяці.

Для порівняння: у травні це число становило 2,7 мільйона робочих місць.

Пандемія усе ще є загрозою для ринку нафти

Тим часом, кількість нових випадків коронавірусу в США збільшилася до рекордних 55 тисяч за добу станом на 3 липня. Цей фактор неабияк вплинув на ціни нафти.

Ринок усе більше впевнений, що послаблення обмежень на поїздки та активізація ділового клімату збільшать попит на сиру нафту. Однак прогрес пандемії коронавірусу може стати серйозною загрозою для стабілізації попиту на сировину,

– стверджують аналітики ANZ Research.

Самі ж інвестори оптимістично налаштовані на відновлення попиту на "чорне золото". Аналітики прогнозують, що попит на бензин у США зросте в період святкових вихідних 4 липня, тому що більшість американців запланували подорожі на цей період.