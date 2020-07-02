У четвер, 2 липня 2020 року, ціни на нафту знизилися після того, як у США зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус за добу. У результаті влада штату Каліфорнія знову ввела деякі обмеження, що свідчить про повільне відновлення економіки і, відповідно, попиту на нафту.

Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 0,3% (0,10 долара), досягнувши 39,72 долара за барель. У порівнянні з середою, 1 липня, ціна WTI опустилася на 1,4%.

Вересневі ф’ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 0,1% (6 центів) – до 41,97 долара за барель. Під час попередньої сесії торгів сировина цієї марки подорожчала на 1,8%.

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Коронавірус усе ще тисне на ринок нафти

Американський штат Каліфорнія різко змінив свою стратегію поступового запуску економіки, посиливши деякі карантинні заходи через зростання кількості нових випадків COVID-19. Зокрема, заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів усередині, лише на літніх терасах. Також тимчасово припинили роботу бари.

Аналітики висловили занепокоєння щодо різкого збільшення числа нових випадків коронавірусу в щільно заселених американських штатах, які є одними із найбільших споживачів бензину в країні.

Згідно з даними Reuters, кількість нових випадків COVID-19 у США в середу, 1 липня, зросло до понад 50 тисяч, що стало найбільшим зростанням за добу від початку пандемії. З-поміж штатів-лідерів за кількістю нових хворих – Арізона, Каліфорнія, Флорида й Техас.

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Що відомо про запаси нафти у США: останні дані

Напередодні, 1 липня, ціни на нафту зросли після того, як дані Міністерства енергетики США показали, що запаси нафти у Сполучених Штатах знизилися на 7,2 мільйона барелів з рекордно високого рівня на минулому тижні. Це число виявилося більшим, ніж раніше прогнозували аналітики, тому що нафтопереробні заводи збільшили виробництво й скоротили обсяги імпорту сировини.

Водночас, останні дані свідчать і про те, що запаси бензину зросли через рекордне збільшення імпорту.

Сезонне нарощування запасів бензину - це не просто "бичачий" захват. Дані Міністерства енергетики свідчать про те, що імпорт бензину досягнув найбільшого рівня з серпня 2019 року, а також рекордного значення за сезон впродовж останніх дев’яти років,

– зазначив Стівен Іннес, стратег AxiCorp.